「月底吃土」他求救1000元怎麼活10天？網曝驚人省錢食譜

這是個萬物齊漲的年代，唯一不動如山的只有薪水，不少小資族每天在跟金錢賽跑，付完房租、房貸、車貸、學貸、銀行帳單、生活費等支出，都面臨「月底吃土」的困擾，有位網友在ptt八卦板以「1000塊怎麼活10天」發文，意外獲得熱烈回響。

原po發求救文，「有沒有1000塊要怎樣活10天的八卦？」他說到了月底，帳單跟貸款繳完，手邊只剩一千元，等到下次發薪還要再撐10天，，希望大家能救救窮鬼。他還自嘲廢文，意外釣出超熱烈回應。

不少人分享省錢食譜，「買馬鈴薯+胡蘿蔔+洋蔥煮一大鍋咖哩，吃很多天」、「煮義大利麵，蒜頭+25塊九層塔就能炒一盤，義大利麵一包大概在4、50塊左右，可以吃好幾餐」、「買便宜五花肉煮滷肉飯，買些青菜來自己燙，再一包米，滷一鍋可以吃好幾天」、「煮綠豆湯」、「麵茶+水煮蛋，可以撐很久」、「皮蛋豆腐自己做，皮蛋十元，豆腐十元」、「五穀米煮粥，蛋+菜一起下」、「有電鍋就簡單，一鍋米塞香菇或地瓜或南瓜一起煮，上面疊一層盤子再看煮什麼」、「地瓜、芥蘭，空心菜，燙青菜加醬油膏，其實兩、三樣菜加白飯就一餐」、「遇過一大排香蕉50左右」、「洋蔥炒蛋，洋蔥十元一粒，蛋價要比價」。

不少人建議去傳統市場或黃昏市場買青菜，價錢更便宜。報系資料照

有人推薦便宜食材，「全聯買6折即期豬牛肉、不太美觀的19塊花椰菜、12、13塊的金針菇」、「傳統市場買米+青菜+雞蛋+豆腐」、「肉品的話買關店前出清的」、「黃昏市場，空心菜一把十塊」、「遇過一大排香蕉50左右」。

有人推薦便宜外食法，「買超商打折品」、「不自煮大概只能土司硬熬」、「之前在台北工作都吃55元便當」、「早餐去全聯買整條土司+果醬至少撐10天」、「買10元麵包，一天3個，1000元夠你活一個月」、「三餐吃泡麵都能活」、「去吃學餐」、「找白飯跟湯吃到飽的自助餐店，外帶裝白飯裝到爆」、「黃昏市場買包子饅頭，有肉有澱粉」。

也有人建議少吃幾餐，「一天吃一餐，一個便當其實也可以飽」、「順便練168斷食，別人問好當藉口」。有人認為一點不難，「就100塊過1天啊，說實在沒有很難」、「工作如果不耗體力 其實一天吃一餐還好 ，然後吃的那頓吃滿100，撐十天真的還好」。