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丹丹怎不來北部展店？網曝2關鍵：加盟條件過嚴＋口味不適合

聯合新聞網 / 綜合報導
丹丹漢堡。圖／取自臉書丹丹漢堡（成功店）
丹丹漢堡。圖／取自臉書丹丹漢堡（成功店）

知名速食店丹丹僅在南台灣設店，許多北部人到南部旅遊時，都會特地到店內朝聖。有網友表示，某次吃過丹丹後驚為天人，哀嚎「為什麼丹丹只開在南部？」對此，其他網友解答，丹丹加盟條件嚴格，僅限創業者的親戚或丹丹資深員工，且丹丹口味太甜，不適合北部人，加上北部有許多類似店家，若來北部恐是一大考驗。

有網友在PTT發文表示，「以前去高雄吃了一次丹丹，驚為天人，那個麵線、那個雞腿堡、那個橙汁雞塊、那個超長熱狗、還有可樂餅、濃湯，完全屌打頂呱呱，每次去南部都要先開車去最近的丹丹簽到，為什麼丹丹只開在南部，價格上多個20到30元我都還能接受啊」。

對此，有網友解釋，丹丹是家族企業，加盟條件嚴格，「只開放給親戚或非常資深的員工加盟」、「人家就家族事業不想發展」、「加盟條件超嚴格，一定要有血緣關係」、「家族企業明文規定，每間店都是親戚」。

另外，許多網友都認為丹丹無法適應北部市場，除了口味過甜外，北部也已有許多類似速食店，有人留言「北部開會倒」、「開北部就被看破手腳了」、「說實話真的普」、「真的沒啥特色，就麵線攤+鹹酥雞攤+早餐」、「或許本來想來北部展店，但看到茶魔倒光光就不想了」、「南部絕對有無數美食，但絕對不是丹丹」、「甜到爆，吃一次就不吃了」、「店租跟物價吧，去北部會漲到沒人去吃」。

速食 PTT

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