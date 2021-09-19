小吃店數學炸裂？「民國98年開賣至今已28年」 網笑：來自未來的看板

是大家邏輯錯亂，還是他的數學算錯呢？一名網友貼出台南一家小吃店成立的故事，裡頭寫著「民國98年開賣至今，已開業28年」，讓網友滿頭問號，表示98+28「現在已經民國126年了」，到底怎麼算出是民國110年，還被虧來這家店吃麵要自己先算好金額，「因為老闆可能算錯錢。」

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」Po出一家台南知名小吃店「歡喜來」在門口攤位貼的開店小故事照片，上頭表示歡喜來在民國87年間從海安路一家賣意麵的小店發跡，隨後因路面拓寬因素暫移到友愛街，「賣了近20年」後再將店面遷回海安路至今，不過最後一段文提到「歡喜來在民國98年開賣至今，已開業28年…」數字愈看愈奇怪，讓這段「數學運算」引起網友討論。

台南知名小吃店「歡喜來」在門口攤位貼上開店小故事，但被網友稱文字跟年份都兜不起來。（翻攝自路上觀察學院）

網友認為，歡喜來在民國98年開賣，若開了28年，「現在已經民國126年了」，若從默默無聞的小店時期（民國87年）開始算28年，為民國115年，不禁讓網友直呼現在是民國幾年，「到底怎麼算的」、「那個…今年是民國110年…」、「這公告預計放五年」、「把大家都當傻子？」、「這邏輯跟碗裡的意麵一樣，曲折纏繞不清。」、「98＋28=110沒毛病」、「從年份時間到地址搬遷，沒有一個兜得起來。」也有人尷尬地說：「我不敢回覆，害怕理解錯了被網友嘲笑。」

另外有網友試圖把民國98年換算成西元2009年，加了28年為2037年，一樣還是錯誤，不少人狂虧該店「數學滿分」，「這家店應該生意很好吧，因為老闆數學不好」、「時空旅人」、「穿越劇？」、「這是一封來自未來的看板？」、「來這邊吃麵請善用心算或手機內的計算機，因為老闆可能算錯錢。」更有人開玩笑說老闆已過到民國126年，「可以請老闆幫我查一下民國111年，過年加碼的那期威力彩開幾號嗎？」