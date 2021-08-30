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外送妹取餐驚見「有6個店名」網看照片秒懂：台北一堆這種

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員在到餐廳取餐的時候，發現外送取餐處看板貼上了「六間不同名稱的店名」，驚訝說「一家店承包了六家店的飯呢！超強」。 圖／外送員的奇聞怪事
外送員在到餐廳取餐的時候，發現外送取餐處看板貼上了「六間不同名稱的店名」，驚訝說「一家店承包了六家店的飯呢！超強」。 圖／外送員的奇聞怪事

日前因疫情嚴重，很多人會選擇沒事不要外出，待在家的時間變多，叫外送的次數也提高。近日有外送員在取餐的時候發現有一家便當店，門口貼出了「六間不同名稱的店名」，讓她驚呼「一家店承包了六家店的飯呢！」，網友也對此熱烈討論。

網友在臉書「外送員的奇聞怪事」貼上一張照片，該名外送員在到餐廳取餐的時候，發現外送取餐處看板貼上了「六間不同名稱的店名」，驚訝說「一家店承包了六家店的飯呢！超強」。

不過看到照片，有網友認為「台北一堆這種，習慣就好」、「少見多怪」、「沒看過快20的嗎」、「一個招牌一個月就收一次費用，六個招牌一個月就收六個了，心臟挺強的」、「客人表示，我每天都吃不同家的便當，殊不知都是同一家」、「正常啊！很多中央廚房都是如此」、「這還好，很常見」。

還有人分享自己的經驗「博愛路有家16開，第一次接，還愣了一下」、「我有看過一家店開了大概15個窗口在外送（中和板南路上）」、「我家附近有一個地址有18個店名（我細數過），只限自取唷」、「可能你們沒有聽過台中某區的最有名某集團，有23家平台」。

也有人好奇「為什麼要開那麼多台？」，有內行人也解答「因為要提高客人訂餐的機率啊！」。

外送員 美食外送

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