全台防疫鬆綁 店員不再認真檢查實聯制？網曝原因是這個

全台防疫鬆綁，不但降為二級警戒，餐廳開放內用，許多場館也都鬆綁入場及人數限制。有網友好奇，政務委員唐鳳開發的「簡訊實聯制」系統還運作如常嗎？他自己的經驗是，幾乎大部分的店家都不看實聯制，那客人還會真的會乖乖掃碼實聯制嗎？

有網友在ptt八卦板以「現在店家都不看實聯制了喔？」為題發文，他說自己進入店家都會主動掃實聯制的QR code，還會秀給店員看，但他發現，店員常看都不看一眼，就說「ok請進」。他很疑惑，「為什麼現在一堆店家都不看實聯制了啊？」

有網友認為要看店家防疫態度，「有些店還是會要求啦」、「住家附近只有超商看過，其他店從來都沒看」、「去大賣場、通訊行還是有看」、「全聯認真檢查實聯制，還噴酒精」、「看地方，嚴的很認真，鬆的掏手機就給過了」、「小北也滿認真的」、「只有麥當勞在看」、「我這邊還是一堆有看啊」。

有人認為靠自己比較實在，「你有掃，口罩戴好不就好」、「真的想保護自己，自己檢驗、去打疫苗，才是有實質意義的」。

有人認為降級後防疫變鬆了，「便利商店忙得要死，都懶得看」、「二級啦放水流」、「隔壁阿伯根本沒刷，店員也沒在結帳，還是讓他進來」、「3級就沒在看了，現在也很多小吃店家沒隔板坐好坐滿」。

有人認為實聯制只是掃心安，「因為沒用，實聯制只是做心安的啊」、「有用嗎？確診會響嗎？」、「用寫的更沒用，不相信店家會建檔跟政府連線，尤其是人流量大的店」、「都被新聞爆說沒啥用了，店家也不會想跟客人吵」、「政府自己都說這個沒有人整理資料庫了」、「建檔資料上傳跟得上嗎，看看校正回歸」。