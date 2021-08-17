冷氣漏水成「瀑布」 房東離譜回應她氣炸：請師傅很難？

租屋的時候，除了選擇喜歡的環境，考量價錢之外，也會希望房東人好、負責，有問題的時候可以認真解決，不過有一名女房客近日抱怨房東，房間冷氣壞掉，但房東不願意請師傅來維修，只因為他自己會修，冷氣漏水到最後還下起「瀑布」，她氣炸「找個師傅真的這麼難嗎...？」。

女房客在「爆怨2公社」發文說，自己住的時間大概半年左右，近日冷氣頻頻漏水，滴到床鋪會濕透的那種情況，於是告知房東，他也熱心的來看一下，判斷是管線堵住了，通一下就好，結果房東「通管子」用好後，大概10分鐘後又開始滴水，滴到地板都淹水了。

後來房東又換了一個硬的透明管，沒想到過沒幾天，又開始滴水，出風口噴水，只好請老公聯絡認識的冷氣師傅來看，也告知房東維修費用，但房東認為「剛開始交給妳好好的，後面是妳自己使用的，怎麼壞的我不清楚，費用本來就是房客要吸收」，於是她也認了，乖乖自己付錢。

結果才維修沒幾天冷氣開始從風扇口下起瀑布，房東對此只說了「現在還在滴水嗎？滴水的時候再拍照給我看」、「那冷氣滴水的時候拍照給我看，我看他怎麼滴的」，原po認為「為什麼不找個師傅來檢查？我還要等它滴水了再拍照給你看？」，房東竟回「我自己會維修啊，不用找師傅來啦！」，讓她很不解「難道我要他X24小時盯著看，不用睡覺？就為了拍它如何噴瀑布？」，她也附上把冷氣機綁上垃圾袋防止它漏水的畫面。

此文一出也引起網友熱議「只好找時間開著等它噴了」、「這房東連這個也要省～傻眼欸」、「自己花錢換台新的，舊的留著，搬走時把新的搬走」、「遇到這樣的房東真的很累啊」。