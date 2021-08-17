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她驚訝高樓住家外變氣「蜜」窗 網笑：開窗挖一勺來吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友驚訝自家玻璃外竟有蜜蜂築巢。（後製合成照／翻攝自路上觀察學院）
一名網友驚訝自家玻璃外竟有蜜蜂築巢。（後製合成照／翻攝自路上觀察學院）

外傳蜜蜂在住家附近築巢，代表居家環境風水不錯，有進財之意。不過一名網友驚訝自家玻璃外竟有蜜蜂築巢，讓她直呼「佩服佩服」，網友看完也笑稱「密集恐懼症發作」、「採收蜂蜜囉」！

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」Po出一張照片，表示自己住在高樓大廈，發現窗戶上竟有蜜蜂進駐，「我不知道你們（指蜜蜂）居然在高樓上面的玻璃窗戶也可以成家立業（築巢）！！佩服佩服。」而且築巢面積不小，讓她戲稱根本是「大家庭（入住）」。

網友看到這一大片蜜蜂築巢面積，笑稱密集恐懼症要發作了。（翻攝自路上觀察學院）
網友看到這一大片蜜蜂築巢面積，笑稱密集恐懼症要發作了。（翻攝自路上觀察學院）

網友看到後紛紛表示，「好風水」、「現成的生態觀察耶」、「可以讓孩子交篇自然生態暑期作業了」、「密集恐懼症怕爆」、「低總價，輕鬆成家」、「絕對保證是純天然百分之百的蜂蜜，不純就砍頭」，還有人開玩笑說，變成「氣『蜜』窗」、「跟牠收蜂蜜當房租」、「每天開窗就可以挖一勺蜜來吃欸」、「如果是紗窗就好了！蜜蜂飛不進來，只有蜂蜜流進來！」

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