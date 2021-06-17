阿凡達來的豬！網見這張照片被嚇傻 驚問「豬也會瘀青？」

許多人居家防疫減少外食，改在家自行準備三餐，不過就有一名網友在PTT發文表示，今天乖乖在家不亂跑，於是煮了火鍋當宵夜，沒想到放入鍋中的豬肉片竟然有一部份呈現「藍色」的，原PO第一次遇到這種狀況，讓他嚇得直呼「這樣還能吃嗎？」

原PO見狀不敢再繼續食用，「怕爆...先把有藍色的部位挑掉，其他部分不知道吃了會怎樣」，從照片看來，豬肉片大部分面積都已經煮熟，但肉片邊緣卻有一塊明顯的淺藍色斑塊，實在不尋常。照片曝光後，許多也是第一次見到這等奇觀的網友們紛紛歪樓留言，「牠只是撞到膝蓋瘀青」、「阿凡達來的豬嗎？」、「藍帶豬排，懂？」、「原來法國藍帶豬排長這樣」、「色違梅花豬，還不快丟寶貝球」、「這頭豬瘀青？」

留言區蓋起高樓，卻沒有任何一位網友能夠解釋原因；其中，多數網友猜測應該是豬肉認證的標章蓋印，但有人就認為通常豬販都會把蓋印處切除再販賣，且蓋印部分在表皮，而非一般食用的肉片部分。

常見肉類烹煮後變色的情況應屬牛肉，根據農委會資料顯示，牛肉含有微量金屬元素，因此有時呈現綠色屬於正常物理現象，但肉品若遭到生物汙染，同時也會呈現綠色且伴隨不良氣味、黏液等現象。