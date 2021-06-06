市場人潮跟三級前一樣「長輩的執著是什麼？」網曝：這是習慣

國內疫情嚴峻，為了避免人潮群聚，許多餐廳都停止營業或改成外帶形式，就連超市也祭出人流管制，然而菜市場卻因為出口眾多，加上長輩經常聚集，因此被認為是防疫風險區域。昨（5）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他發現即使是下雨天，菜市場還是有很多長輩在逛，悶了兩三個星期後，菜市場還是跟三級前的人潮一樣，於是他就好奇詢問廣大網友「老人對於菜市場的執著是？」

原PO在文中提到，菜市場是維生必須，三級不能關，但當他看到即時影像後，卻發現就算下雨市場裡還是一堆長輩，即使有QRcode和實聯制，依然不能阻擋。

他也觀察到，就算家中冰箱是滿的，兒女也用網購備妥14天存量，還是無法阻止長輩們往市場跑，前兩個星期還好，但現在市場幾乎跟沒升級前的人潮一樣，因此他忍不住說道「三級阻止不了長輩前仆後繼衝往市場，這執著是否有解？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言，「因為網購菜箱太貴，老人堅持要去市場買」、「跟公園下棋一樣啦」、「其實一堆年輕人上班也是群聚」、「市場 、全聯、賣場，都差不多啦」、「真的每次冰箱滿了又買，一天三餐接力一直煮」、「超市的菜太貴，所以長輩當然都去市場」。

也有網友分析為何長輩們會愛去市場的原因，「這是老人家的習慣」、「因為在家裡沒人陪啊，只有在市場才有人講話」、「老人習慣全部看一輪再決定買什麼」、「可以聊天啊」、「人情味你不懂」、「老人家就是喜歡聊天、逛街、話家常啊」、「市場跟醫院都是老人交區」。