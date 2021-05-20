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解開這道數學題才能坐！店家奇招阻內用 文組先投降：我外帶

聯合新聞網 / 綜合報導
有店家在內用桌上出了數學題，必須算出答案才能坐下。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
有店家在內用桌上出了數學題，必須算出答案才能坐下。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

國內疫情日趨嚴重，指揮中心已宣布全國防疫升至三級警戒，許多餐飲店家為避免群聚，直接取消內用，僅提供外帶。有網友發現一家店出奇招，在內用桌上貼上數學題目，只有解開的人才能坐，讓許多人看了直接投降大喊「我外帶」。

一名網友在臉書公開社團「路上觀察學院」分享一張照片，是某店家在內用餐桌上貼了一道微積分題目，並註明「解開的人才可以坐」。發文網友表示，「看到大家為了一個位置絞盡腦汁、搶破頭，甚是感動」，雖然他不會解題無法坐下，但強調「重點不是答案，是保持安全距離、不要在外面吃東西！」。

投降的不只發文者，許多網友看了這道數學題都傻眼，「我外帶可以了吧」、「不難吧，就外帶啊」、「把文組的當塑膠啊…我站旁邊就好」、「不要說答案，我根本連題目都看不懂」。還有人搞笑回應，「原本要防疫，結果變群聚解題」、「不要趁機問作業」、「原來微積分老師是防疫破口」。

不過並非所有人都認為這是「難題」，有人指出這是大一微積分「很基礎的題目」，也部分網友解出答案，「Sqrt(4-x^2)是偶函數，而x^3cos(x/2)是奇函數，所以x^3cos(x/2)sqrt(4-x^2)從-2積到2是0，而1/2*sqrt(4-x^2)從-2積到2就是半圓再乘1/2，也就是2^2π/4=π」、「Cos函數積分面積=0，1/2半徑為二的半圓面積=π，0+π=π，很難？」。因此也有網友表示，「要常常提醒店家更新題目，不然會被罰錢」。

數學 疫情 新冠肺炎 文組

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