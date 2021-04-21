二度遭滅！「爆廢1公社」管理員發文解釋 無奈嘆：臉書的bug

過去擁有逾百萬名用戶參與的臉書社團「爆廢公社」，在2020年10月時無預警遭下架，而後成立的「爆廢1公社」，昨（20）日再度消失，頁面跳出「無法顯示」的畫面。對此，社團管理員出面回應，解釋關閉原因是出於「臉書存在已久的『bug』」。

針對「爆廢1公社」突然消失，管理員「李艾莉」在個人臉書說明，社團帳號確實已經關閉，而臉書官方的理由是「因為版主批准違規貼文」，但李艾莉強調，真實情況是版主明明已「刪除踢鎖違規文章」，卻被臉書誤判為批准，最終才導致帳號遭到停用。

李艾莉無奈說道，其實這是臉書存在已久的「bug」，過去也發生過好幾次版主刪除違規文章卻仍被誤判，造成社團有數次違規紀錄，雖然每次都有申訴，卻都石沉大海。他最後提到，民眾目前可以先透過「爆料公社」的app發文，並呼籲臉書官方人員若看到這個消息，能盡快讓爆廢回來，不然「上臉書都不知道要幹嘛了」。

自臉書普及以來，「爆系社團」以爆料公社起家後逐漸活躍，許多網友都會在此分享生活大小事，成為許多資訊的來源之一，不過由於臉書的社群規範嚴謹，清楚規定用戶允許和禁止的內容，以避免出現與色情、暴力相關的貼文，因此若一旦官方偵測到有社團違規，就會無條件遭停用。