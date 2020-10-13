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崩潰！「爆廢公社」無預警下架 爆系證實：全面停止活動3天

聯合新聞網 / 綜合報導
由於爆廢公社遭無預警下架，因此網友只能轉往爆廢公社公開版或爆廢公社二館發文抒發。圖擷自爆廢公社公開版。
由於爆廢公社遭無預警下架，因此網友只能轉往爆廢公社公開版或爆廢公社二館發文抒發。圖擷自爆廢公社公開版。

臉書社團「爆廢公社」擁有百萬社員，但今（13日）早驚傳無預警遭到下架，目前已搜尋不到原社團，僅剩下相關的「爆廢公社公開板」、「爆廢公社二館」。不少網友會在社團內PO文分享生活大小事，但由於「爆廢公社」突然下架，令網友們相當錯愕。對此，爆系管理員出面說明原委，爆系社團也將停止活動3天。

有人在爆系社團發文問起「搜索不到爆廢公社」的內容，引來網友灌爆留言「爆廢一館不見了」、「爆廢不見了！是要怎麼耍廢啊？這日子怎麼活啊！」、「真是噩耗，你沒說我還沒發現廢一被收了......」、「稍早有看到管理員說：我也找不到」，瞬間掀起網友群起哀嚎。

網友在臉書社團發文驚覺「爆廢公社」被無預警下架，引發網友群起哀嚎。圖擷自爆廢公社二館。
網友在臉書社團發文驚覺「爆廢公社」被無預警下架，引發網友群起哀嚎。圖擷自爆廢公社二館。

對於爆廢公社被無預警下架，有網友就分析原因可能是「臉書下架，因為連管理員自己都找不到」、「覺得是那些轉貼動畫電影連結害的，不被盯上才怪」，但也有其他網友期盼「看管理員能不能救回來，之前加入別的社團也是消失，還開分社，好像過2～3天就回來了」。

另據《三立新聞台》報導，一名爆系不具名管理員透露，過去曾有被關閉的紀錄，但臉書都會給出理由，但這次卻「完全沒有任何理由與通知」，並強調爆廢公社的文章絕對沒有違反社群守則，也就是沒裸露、沒暴力色情、沒霸凌歧視，因此目前還在與臉書溝通中，但臉書至今尚未給任何說法。另對於網友推測是因為社內貼了動畫電影連結所導致的，管理員則反駁「廢一根本沒直播侵權影片！」

爆系社團知名管理員范果旺也在爆料公社發出公告，正式告知爆廢公社被臉書下架的消息，他重申內容無違社群守則，也百般無奈的說「但平台是臉書的，反正一切臉書說了算」，另哀悼爆廢一社被臉書下架，「全爆系社團即日起停止所有活動3天，想發耍廢可以到爆料公社的APP發洩」。

「爆料公社」自2014年11月成立，陸續創立爆廢、爆怨、爆笑等爆系公社臉書社團，大批網友加入社團後時常在上面PO文分享生活時事，2017年8月1日更由經濟部正式核准「爆料公社股份有限公司」。

爆廢公社遭無預警下架！全網群起哀嚎，爆系管理員出面證實並稱完全沒有違反社群守則，並宣告爆系社團全面停止活動3天。圖擷自爆料公社
爆廢公社遭無預警下架！全網群起哀嚎，爆系管理員出面證實並稱完全沒有違反社群守則，並宣告爆系社團全面停止活動3天。圖擷自爆料公社

爆料公社 爆廢公社 臉書

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