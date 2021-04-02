家人曾去新疆勞動 網紅揭背後真正目的：為了不能閒著

近日新疆棉爭議引起各國關注，經常針對時事發表看法的網紅「廣告小妹」也分享相關經歷，她指出，自己有2名家人就是親身前往新疆工作的勞工，並從他們口中得知「勞動不是為了錢」，而是為了「不能閒著」。

廣告小妹在臉書發文表示，中國在60年代宣傳「上山下海」，原先是想將城市過剩的人口挪去邊疆地區開發，藉此解決人口失衡、青年失業等社會問題；直到後來前中國主席毛澤東開始拿知識份子大做文章，這些勞作人口就被冠上了「知識青年」的頭銜。

廣告小妹指出，當時中國知識水平最高的地方是上海，因此，來自上海的十萬名「知青」，屢屢被黨大肆誇獎，而十萬人中有2人就是她的家人。廣告小妹透露，當年這2位家人不顧父母反對，為了愛國精神報名前往新疆，直到去了之後才發現自己被唬弄欺騙。

廣告小妹強調，這些知青是自願報名，而非被迫前往，但在搭上火車後，才發現根本沒有好山好水、豐富資源，然而想再回去卻受百般阻撓。她接著提到，早期新疆環境惡劣，全靠勞動開發，不過現在當地產業早已成熟，動員勞力為的已不是經濟，而是「政治效益」，直白來說，她那位曾到新疆勞作的家人說過「勞動往往不是為了錢，是為了不讓閒著，閒著就會思考，擅長思考的人不易管理」。

廣告小妹直言，有問題的其實不是新疆棉，也無關血不血汗，西方國家現在緊抓著新疆棉不放，只是想利用這個「引子」，來戳破背後的那層「紙」，或許西方國家醉翁之意不在酒，但重要的是那層紙確實「真真切切地存在」。