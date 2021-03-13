住市場旁從清晨吵到中午「很可憐？」 過來人曝：很多有錢人

一般人在選擇買房或租房地點時，通常都會避開一些特定區域，例如菜市場、夜市等，雖然買菜或外食很方便，但卻經常伴隨髒亂、噪音及惡臭。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，朋友住在某菜市場樓上的公寓，每天清晨一大早樓下就會開始有推車進貨的聲音，讓他被吵的精神崩潰，於是原PO就好奇詢問廣大網友「住菜市場旁邊真的很可憐嗎？」

原PO在文中表示，有朋友住在菜市場馬路上的3樓，每到清晨一大早樓下就會開始吵，甚至吵到中午，就連半夜也會有推車、貨板車進貨的聲音，讓朋友被搞到整天都很崩潰，就算把窗戶改裝成隔音也沒有用，向攤商反映也都沒有改善。

聽到朋友的抱怨，原PO無奈的說「住在社區的人，真的無法體會，但這樣真的也太可憐了」並希望能有同樣住在菜市場附近的網友出面解答。

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言，紛紛回應，「通常遇到這種只能搬家了吧」、「早上該起床的時候有天然的鬧鐘」、「早睡早起身體健康」、「快搬家吧，住在這種地方就是只能慢慢習慣了」、「反過來想，其實買菜挺方便的，就不用提著大包小包走很遠」。

不過也有過來人分享經驗，「其實住菜市場樓上來不錯，肚子餓想買素材，下樓幾分鐘就解決了」、「其實菜市場的地價都很貴欸，住得起的很多都是有錢人」、「反觀一堆住高級住宅，要採買還要叫外送加運費，住菜市場還比較好」、「我住環南市場旁邊，半夜分貝數80以上整晚斷斷續續」、「據說會有很多蟑螂」、「住過，蟑螂老鼠超多，所以習慣都敢打蟑螂」、「大消毒的時候蟑螂海」、「有時家裡會被樓下挑菜亂扔菜進來」。