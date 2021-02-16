幫公司訂飲料逾10分未取被外送員拿走 他哭：開工就噴了1千多

有公司集體叫飲料外送，但負責訂購的人未能即時取餐，外送員十分鐘沒聯絡上，最後飲料就歸外送員了，這讓買家心裡相當不平，大嘆為此還自費重訂，噴了一千多元。

一名網友在PTT抱怨，他今天幫公司用外送平台訂了21杯飲料，一共1200元，採信用卡結帳。訂好後被總經理叫去訓話，出來時看到10分鐘前外送員打給他的未接來電，馬上回call對方沒接，外送app則顯示未聯絡到買家，所以已取消訂單並扣款。

他打給店家，對方表示飲料已給外送員了，他改打給外送平台客服，對方回如果10分鐘內沒取餐就是作廢，原PO抗議在第11分鐘有打給外送員，但他故意不接，客服稱規定就是如此。

原PO怕被公司前輩罵，只好自費再訂一次，將事件PO網哭訴：「開工就虧了一千多，愈想愈不爽」，他質疑外送機制是不是不太公平，哪有逾時物品直接就給外送員？他還寧可被罰幾百元的誤餐費。

很多網友也覺得不太公平：「建議告上消基會，哪有10分鐘不拿就被搶走的道理」、「網購刷卡忘記取貨也不可能被貨運司機拿走」、「外送員可以喝一個禮拜的免費飲料了」、「所以才說訂外送刷信用卡很不保險」、「那是已付費的商品，至少要把飲料再送回飲料店待客取」。