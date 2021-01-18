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她買的三明治被「肉鬆」塞爆 網讚嘆：超佛心早餐店

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友買到超佛心的肉鬆三明治，引發熱議。圖擷自臉書
一名女網友買到超佛心的肉鬆三明治，引發熱議。圖擷自臉書

台灣早餐樣式眾多，許多人在趕時間時都會選擇三明治，三明治不但不用等製作，更是有不同配料供民眾選擇。近日一名女網友在網路上分享自己早上買到的超佛心肉鬆三明治，引發熱議。

一名女網友日前在臉書社團「宜蘭知識」上分享照片，並寫下「老闆你家肉鬆不用錢嗎？想知道每次賣都那麼多嗎」，原PO也在貼文中提示了該早餐店位於宜蘭縣的女中路，只見該網友購買三明治裡的肉鬆幾乎比一般早餐點所賣的份量多了一倍。除了肉鬆、吐司，再加上煎蛋和火腿小黃瓜，看起來十分有飽足感。

此三明治吸引許多網友紛紛留言詢問店名，直呼超想吃，「去買來吃」、「真假，我想吃」、「哇～我超愛」、「這不錯，很佛心」、「在哪裡我也要去買」、「我想去朝聖」、「請問營業時間？」、「我愛肉鬆」、「老闆你也太佛心了吧，用料實在」、「我要去見識見識」、「明天早上就去買」。

這貼文意外吸引該早餐店的忠實顧客和前員工前來留言，「每次都很多，我早餐都吃那家」、「老闆一直是這樣，10幾年都沒有變」、「我以前在那邊打工過，老闆都是這樣放的，已經好多年了」。

除此之外，還有許多網友風趣的在貼文下方留言，「妳都不知道蛋被擠的多難過」、「有想過火腿的感受嗎」、「老闆大概把做這個三明治的員工開除了」、「這肉鬆是打翻全給的概念嗎」、「不是吃肉鬆三明治，是在吃肉鬆」、「這是在清肉鬆庫存嗎？」、「好狂的三明治」、「有一種餓叫老闆怕妳餓」、「肉鬆炸掉」、「差不多員工剛被罵完」、「員工報復嗎？」、「快去吃這員工待不久了」。

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