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入伍前先剃好光頭？過來人目擊髮婆「血淋淋」畫面：你自己斟酌

聯合新聞網 / 綜合報導
新兵報到第一關就是剃髮，剃掉三千煩惱絲，展開軍旅生涯。示意圖非當事人。記者謝玲玉/攝影
新兵報到第一關就是剃髮，剃掉三千煩惱絲，展開軍旅生涯。示意圖非當事人。記者謝玲玉/攝影

入伍時該不該先剃頭？當過兵的人想必都對「髮婆」印象深刻，初次見面就要把你的頭髮剃光。有網友收到兵單後即將入伍，相當猶豫該不該先把頭髮處理好。詢問自身朋友卻又搞得自己更混亂，遲遲無法做決定於是發文求助網友。

一名網友在PTT上發文，表示自己「再過幾天就要進去蹲了」，但不曉得該在外面剃頭還是進去再剃？詢問過已經當過兵的朋友，有人認為最好先在外面剃一剃，「裡面的阿姨都嚕超大力又超醜」。同時也問到朋友說進去給阿姨剃就好了，反正光頭都一樣。他摸不著頭緒於是上網發問，希望有更多人提供建議甚至突破盲點。

許多人建議原po最好先在外面剃完，這樣就不用排隊受苦那麼久，除非想體驗「連剃幾十人的炙熱濃味電剪」。過來人點出剃頭工具一次剃一百多人，到後來發熱也不夠利，「阿姨硬推頭髮拉扯超痛」。也不忘提醒若是選擇在外面剃，長短最好得連手指都捏不起來，否則入伍「阿姨還是會碰一下然後收錢」。

不少血淋淋的慘痛經驗也被公開，有人看過臨兵被髮婆剃到流血，「頭髮太厚電推督歪破皮」、「我前面有人剃到耳朵噴血」，且沒換剃刀繼續嚕下一個，要原po自己斟酌。

而也有部分人認為在裡面剃就行了，一次只要50元還省一次錢，就算可以不剃「新訓班長還是會跟你收錢」，更有人指出重點在於就算外面剃得再好看，但在軍中是想吸引誰？

統整鄉民留言，普遍認為在外面剃比較舒適、美觀，有時間可以洗頭洗澡，不過進了裡面幾乎還是得讓髮婆再剃一次。讓髮婆剃的優點則是相對便宜，先完成的人可能還有公差可以出。

役男

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