潮牌「極度乾燥」過氣了？ 網友分析缺點：被當成盤子

寒流來襲，天氣急遽降溫！今（30）日氣象局持續發布低溫特報，上午11點多新北市富貴角更只有8度，是今天平地最低溫。天氣冷颼颼，民眾也趕緊穿上厚外套保暖，一名網友便發現，以往在路上都會看見許多人穿著英國潮牌「Superdry（極度乾燥）」的外套，但近來卻越來越少見，令他不禁好奇「極度乾燥怎麼不紅了？」

「Superdry（極度乾燥）潮牌界最潮品牌，肥宅我當年躬逢其盛」，該網友在PTT發文表示，Superdry剛進來台灣市場時，幾乎都沒有折扣，都按照原價賣，但去年周年慶開始，卻陸續出現「2件5折」或「3件4折」的價碼，讓他相當意外。

「今年周年慶就好像沒看到了」，原PO發現近來比較少在路上看見其他人穿著Superdry的衣物，反之他牌的衝鋒衣卻越來越多人購買，讓他不禁好奇「極度乾燥是怎麼變成極度過氣的？」

文章引發討論，網友紛紛留言提出自己的看法，「台灣是濕冷比乾冷還要冷很多，擋不住」、「扛不住台灣的潮濕 」，也有人認為販售價格才是主因，「打折賣得還比英國貴啊」、「代理商兩倍價賣英國的過季商品，盤子才在台灣買」、「之前在美國買一件台幣換算一千八，台灣賣超貴」、「去年到奧地利outlet買超便宜，還退稅」。

也有網友認為公司的操作模式有問題，「不是過氣問題，擴張太快，沒有長遠的打算」、「公司政策爛，隨便就打折，老子買七八千，隔年打五折」、「這牌子很神奇，款式做的很吃身材，但穿起來卻顯不出好身材」，有人則認為，這幾天台灣的天氣才開始變冷，之前在路上沒看到Superdry的保暖外套很正常，「最近都是暖冬，而且昨天有點溫暖」、「今年第一波寒流快跨年才到，是要穿什麼啦？」

Superdry今年一度傳出撤台的消息，當時香港代理商Bauhaus包豪氏不願對此作出回應，而百貨方則指出，未來Superdry將會由星裕國際接手，最快要等到明年，星裕國際對Superdry才會有新的規劃，暫時不對外界做更多的說明。