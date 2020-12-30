快訊

高雄警攔查遇竊盜通緝犯 對空鳴11槍嫌仍衝撞警逃逸

新北耶誕城今晚10點提前閉城 12點所有燈飾全關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮牌「極度乾燥」過氣了？ 網友分析缺點：被當成盤子

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現，以往在路上都會看見許多人穿著英國潮牌「Superdry（極度乾燥）」的外套，但近來似乎越來越少見。報系資料照／記者張錦弘攝影
一名網友發現，以往在路上都會看見許多人穿著英國潮牌「Superdry（極度乾燥）」的外套，但近來似乎越來越少見。報系資料照／記者張錦弘攝影

寒流來襲，天氣急遽降溫！今（30）日氣象局持續發布低溫特報，上午11點多新北市富貴角更只有8度，是今天平地最低溫。天氣冷颼颼，民眾也趕緊穿上厚外套保暖，一名網友便發現，以往在路上都會看見許多人穿著英國潮牌「Superdry（極度乾燥）」的外套，但近來卻越來越少見，令他不禁好奇「極度乾燥怎麼不紅了？」

「Superdry（極度乾燥）潮牌界最潮品牌，肥宅我當年躬逢其盛」，該網友在PTT發文表示，Superdry剛進來台灣市場時，幾乎都沒有折扣，都按照原價賣，但去年周年慶開始，卻陸續出現「2件5折」或「3件4折」的價碼，讓他相當意外。

「今年周年慶就好像沒看到了」，原PO發現近來比較少在路上看見其他人穿著Superdry的衣物，反之他牌的衝鋒衣卻越來越多人購買，讓他不禁好奇「極度乾燥是怎麼變成極度過氣的？」

文章引發討論，網友紛紛留言提出自己的看法，「台灣是濕冷比乾冷還要冷很多，擋不住」、「扛不住台灣的潮濕 」，也有人認為販售價格才是主因，「打折賣得還比英國貴啊」、「代理商兩倍價賣英國的過季商品，盤子才在台灣買」、「之前在美國買一件台幣換算一千八，台灣賣超貴」、「去年到奧地利outlet買超便宜，還退稅」。

也有網友認為公司的操作模式有問題，「不是過氣問題，擴張太快，沒有長遠的打算」、「公司政策爛，隨便就打折，老子買七八千，隔年打五折」、「這牌子很神奇，款式做的很吃身材，但穿起來卻顯不出好身材」，有人則認為，這幾天台灣的天氣才開始變冷，之前在路上沒看到Superdry的保暖外套很正常，「最近都是暖冬，而且昨天有點溫暖」、「今年第一波寒流快跨年才到，是要穿什麼啦？」

Superdry今年一度傳出撤台的消息，當時香港代理商Bauhaus包豪氏不願對此作出回應，而百貨方則指出，未來Superdry將會由星裕國際接手，最快要等到明年，星裕國際對Superdry才會有新的規劃，暫時不對外界做更多的說明。

PTT 保暖 寒流 品牌

延伸閱讀

VOLVO柴油車誤加95拖回原廠 加油員全賠1月薪水+年終

阿嬤出門買菜！孫女進房見陌生嬤與阿公交纏當場崩潰

貧父賣嬰兒車籌兒醫藥費 財經專家：窮人視生育為「抽獎」

發布蔡英文民調後 游盈隆自爆民視節目突遭停播

相關新聞

美女主播房業涵送暖貧戶竟遭陳沂酸「作秀」 她高EQ回應了

日前傳出台中市一名27歲江姓男子育有5子，但沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌錢，引發各界關注，許多捐款人送暖，就連主播房業涵也捐了一台冰箱，沒想到竟遭網紅陳沂酸作秀，不過房業涵澄清...

潮牌「極度乾燥」過氣了？ 網友分析缺點：被當成盤子

寒流來襲，天氣急遽降溫！今（30）日氣象局持續發布低溫特報，上午11點多新北市富貴角更只有8度，是今天平地最低溫。天氣冷颼颼，民眾也趕緊穿上厚外套保暖...

貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網看直搖頭：這招釣魚厲害

國道警察被民眾稱之為「紅斑馬」，負責處理國道交通問題。日前，有一名貨車駕駛PO文表示自己行駛在國道上，由於當時有一輛紅斑馬閃燈且急速接近，讓他嚇得趕緊開到路肩讓道，但又發現紅斑馬沒有要超過，他便再開回原車道，沒想到卻在事後收到罰單，讓他氣得發文抱怨。貼文一出，也立刻引起網友討論，不少人都為他打抱不平，直呼「警察這招釣魚滿厲害的」、「中陷阱了」。

阿嬤出門買菜！孫女進房見陌生嬤與阿公交纏當場崩潰

感情裡的風雨除了影響到當事人，也有可能影響到身邊的人，一名女網友在Dcard發文表示，她對感情和婚姻都有點陰影，因為她小時候曾經當場將阿公捉姦在床，貼文一出，立刻引起廣大網友熱議...

他曝韓國客戶嗆台灣落後不想來 多數網友認同：沒有一項贏

台灣比不上韓國？不論在薪資、經濟，甚至是運動比賽，韓國常常被拿來和台灣做比較，但台灣真的不如韓國嗎？一名網友在PTT發文寫道有次和韓國客戶吃飯，當中有一位喝了酒之後吐露心聲，表示台灣比韓國差，若不是因為工作根本不想來，讓原PO很想問「為何韓國人會有台灣比韓國落後的想法？」

Cosplay警察正在送Uber Eats？ 網：今晚我想來點

Cosplay在現今是件稀鬆平常的事，每年動漫祭活動都吸引非常多動漫愛好者和coser參加，尤其是coser更是把動漫中的角色裝扮得維妙維肖，所以動漫祭時可看到許多coser，而平時在街頭看到coser也不覺奇怪。有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片，看到警察裝扮的人正在送Uber Eats，當下確實真假難確認，有網友認真的回應說「假警察真外送」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。