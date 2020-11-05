Superdry不撤台了！明年換代理商接手重整市場

英國潮牌Superdry昨日(11/4)因為雙北唯一的據點將收攤，因此傳出品牌要如同退出中國市場，撤離台灣的消息。雖然香港代理商Bauhaus包豪氏不願多做回應，但根據百貨方指出，未來Superdry將會由旗下代理了28個運動、休閒品牌的星裕國際接手。

曾經風靡一時的英國潮牌Superdry最大的識別度就是Logo有著英、日夾雜的「極度乾燥しなさい」，招牌產品的羽絨衣有著繽紛的色彩以及俐落的剪裁，備受歐美明星喜愛而爆紅。品牌高峰期在代理商的規劃下，在台一度甚至有高達36家門市，受歡迎程度可見一斑。不過受到「平價時尚」的興起，以及Bauhaus包豪氏在台保守策略，逐步縮編，目前僅剩4家門市，11月底前還會再關門兩家，頗有要步上中國市場的後塵，離開台灣的態勢。因此，消息一曝光，就有消費者大呼「我的老天，我很多年前很愛買他的帽T」、「這是時代的眼淚呀」。

但喜歡品牌的粉絲也不要失望，即使Bauhaus包豪氏不願對關閉Superdry多家門市做出回應，據百貨方透露，未來將會由星裕國際來接手。代理了Under Armour、ARC'TERYX、Speedo和New Era等知名運動休閒品牌的星裕國際，有著經營品牌與通路摩曼頓的優勢，業界普遍看好，將有機會讓Superdry在台有重啟的機會。但最快也要等到2021年，星裕國際對Superdry才會有新的規劃，暫時不對外界做更多說明。