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全台僅剩4門市！小賈斯汀、貝克漢最愛潮牌Superdry傳年底說再見？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
潮牌Superdry目前在雙北唯一的據點遠東百貨A13即將在本月收攤，未來全台僅剩3門市。圖／摘自Superdry臉書
潮牌Superdry目前在雙北唯一的據點遠東百貨A13即將在本月收攤，未來全台僅剩3門市。圖／摘自Superdry臉書

曾經受到貝克漢、裘德洛、小賈斯汀、凱特摩斯等名人追捧的英國潮牌Superdry傳出將在年底前說「掰掰」！讓網友譁然，直呼「又是一個時代的眼淚～」

以羽絨外套和英、日文夾雜品牌名稱而廣為人知的潮牌Superdry，2003年成立，以融合「東京街頭元素」以及「英國休閒服飾品味」，迅速受到年輕市場的喜愛，也曾經是台灣男性消費者的最愛休閒品牌之一。2014年到2018年是品牌的全盛時期，在台也有多個通路，也時常被仿冒，受歡迎程度可見一斑。不過根據《TVBS》的報導，Superdry目前在雙北唯一的據點遠東百貨A13即將在本月收攤，引起消費者關注，還傳出將全面撤離台灣，但致電代理商包豪氏求證時只得到「我們不做回應，謝謝」。

Superdry於2016年進軍中國，但受到新冠肺炎的影響，也自今年的7月陸續關避實體門市與網路平台。而台灣部分由代理商包豪氏經營，根據官方臉書專頁的顯示，直至今年6月Superdry原本在台有11個據點，不過今日（11/4）查證後，加上11月中旬將關閉的遠東百貨A13門市，品牌僅剩4個實體店櫃。即使代理商不願證實，但在半年不到時間，大量縮減通路數量，相信離撤台或是變更代理權的日子，也不遠了。

品牌 英國 新冠肺炎

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