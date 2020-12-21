回顧那些年消失的品牌 網友：國小運動會都會有好幾箱

還記得以前常吃的食物嗎？隨著時間的流逝，雖然商品越來越多樣化，但是許多令人懷念的商品卻是再也沒有出現過了。近日一名網友在網路上發文提問過去熱門卻消失的品牌。沒想到此貼文一出，引來大家熱烈討論，也紛紛勾出許多人兒時回憶。

近日一名網友在臉書的爆廢１公社發文提及「說一個你小時候很熱門現在卻消失的品牌」，並表示自己只想到ＱＯＯ。文章一出後網友們十分熱烈的回應，包括「溫蒂漢堡」，「小豆苗」，「小虎咖啡」，「００７口香糖」，「浪味泡麵」，「卡式錄影帶」，「波爾口香糖」，「金手指冰棒」，「愛之味麻婆豆腐」，「小騎士炸雞」，「啤兒綠茶」，「漢寶蚵仔味細麵」，「多采多姿」。

除了原ＰＯ所說的「ＱＯＯ」是許多人最懷念商品外，網友們紛紛點名「歐斯麥夾心餅乾」，許多網友表示歐斯麥餅乾是童年回憶，十分懷念該品牌的餅乾夾心口感。除此之外「雪克３３」也是很多人留言幼時都要喝的東西，國小運動會都會有一箱箱的雪克的奶昔飲料，現在都喝不到了，十分可惜。