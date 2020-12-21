忘戴口罩進不了賣場 他批服務差：彰化開不起有格調百貨

為防範新冠肺炎疫情，12月起民眾進入八大場所需佩戴口罩。一名彰化網友日前去特力屋採買用品時忘記戴口罩，店家又未單片販售，只能買盒裝，讓他不滿的砲轟特力屋「客戶服務品質」太差，然而大批網友卻一面倒為店家說話，認為發文者根本是奧客。

這名網友在臉書社團「彰化人大小事」發文，抱怨特力屋彰化分店。他在文中表示，去特力屋採購園藝用品時忘了帶口罩出門，在店門口被店員攔下，他詢問是否有免費提供或單片銷售的口罩，店員回應沒有，並說可買店內特價2盒459元的盒裝口罩。

只需要一片口罩，現場卻只能買50片的盒裝，發文網友對此相當不滿，認為顧客來消費，店家卻是「要買不買隨你」的態度，不像其他賣場都有配套措施，因此表明以後寧願跑遠一點去台中IKEA或田尾，也不會再去特力屋彰化店。他也不忘感謝在停車場無償送他一片口罩的好心人，讓他得以順利入店採買。

不過他的發文卻未引起網友共鳴，反而遭到一面倒指責，「自己沒帶不怪自己，反而檢討店家，真好笑」、「你遇到的是一片口罩，但店員整天整個月下來，也許就不是只有這片口罩而已」、「我沒戴口罩公車不給我搭，我也是自己乖乖走回家，也不怪司機啊」、「這就是典型的把別人的付出當作理所當然」、「如果覺得459元太便宜，你可以給付萬元以上的罰單啊！」。

也有自己開店的網友分享經驗，原本他會提供口罩給少數沒帶的客人，結果一個星期後變成每天必須準備兩盒，讓他相當無言。因此他認為這件事不是店家的問題，「戴口罩也不是店家規定的，是全民防疫！」

雖被網友群起砲轟，發文者仍不放棄強調「提升客戶服務品質是店家的義務」，並舉例如果有客人要來消費1萬元，卻因沒有口罩被擋門外，「店家損失的是這10塊錢的口罩，還是1萬元業績後的利潤？」並強力回擊網友的批評，「如果各位都無法體認到什麼叫『客戶服務』的話，我想彰化也開不起什麼有格調的百貨商場了。」

也有少數網友在一片檢討發文者的留言中提出不同看法，「算是一種建議跟互惠，家樂福有賣，特力屋可以考慮跟進」、「其實這篇文講的不是口罩，而是服務。不用洩氣！這代表特力屋的人員並沒有服務客戶的認知」、「上次去員林的大潤發也是忘記帶，店家主動提供一片式的口罩，讓我可以進去消費，真心覺得既感動又解決我的囧境，就很開心的多消費一個零」。