生日收到民國22年壹圓硬幣氣炸「當我回收商？」網驚：這價值不菲

每到一年一度的生日時，除了會買蛋糕、吃飯慶祝外，也會期待可以拿到什麼生日禮物，有一名網友表示，這個月生日的時候，死黨給他了一枚民國二十二年製造的壹圓硬幣，他拿到後氣炸「當我是破銅爛鐵回收商喔？」，但有網友則指出這枚硬幣如果是真品「價值不菲。」

網友在「Dcard」發文說，這個月過生日時，一個被當成死黨的好友送了一枚硬幣給他當生日禮物，朋友表示這是阿公給他的，但因為他不知道可以做什麼，加上原po是12月2日出生的，所以決定送這個。

但原po看了則覺得莫名其妙，認為朋友太誇張，把阿公給不知道要幹嘛的東西當生日禮物送「當我是破銅爛鐵回收商喔？」

網友看完也紛紛回應「我覺得很有意義的禮物欸，不要氣」、「他好可憐喔，送禮還被嫌破爛」、「這種古物是越放越有價值，得來不易的，再過個幾十年出來拍賣，絕對上萬起跳」、「當你朋友好可憐喔」、「很有價值呢，真的是不識貨」、

也有內行人透露這是「民國初年的銀幣，現在行情約4～6千，有鑑定過可以更貴（6千～1萬多吧），看品相差不多這樣，這顆品相不錯哦！看似接近未使用等級，好羨慕的禮物。」

資料顯示，船洋正面為鑄造年份及孫中山像，背面為中國帆船圖案及面值，在中國帆船的背後有孫像的倒影，現存版本多為民國二十三年，民國二十二年居多，由於成銀色穩定，造型優美而受到銀幣藏家愛戴。