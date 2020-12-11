你沒收到？6.7地震搖晃全台 「2地區」國家邊緣人：等到沒睡

偶爾下點雨可以讓人感受到空氣中帶來的一絲涼意，不過遇到長時間下不停的大雨鐵定會讓人受不了。某位宜蘭鄉民在PTT發文表示，從大學起離家也十年以上，偶爾回家就感受到濃濃的濕氣，且家中除濕機一天會滿好幾次，無奈之下詢問眾網友「有沒有宜蘭不適合居住的八卦？」，引發廣大網友回應分享自身看法。

2020-12-09 22:03