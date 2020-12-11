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你沒收到？6.7地震搖晃全台 「2地區」國家邊緣人：等到沒睡

聯合新聞網 / 綜合報導
10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝
10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣昨（10日）晚9點19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，全台有感，國家級警報大響，嚇壞不少民眾。然而，正當全台網友都看著國家級警報一片哀嚎時，中壢、新竹地區的網友卻異常安靜，全台唯獨這2處的網友沒收到通知，便紛紛留言自嘲「果然我是國家級邊緣人」。

多數桃園中壢區網友紛紛哀嚎沒收到國家級警報。圖擷自粉專我是中壢人
多數桃園中壢區網友紛紛哀嚎沒收到國家級警報。圖擷自粉專我是中壢人

10日晚上9點19分芮氏規模6.7地震發生後，臉書粉專「我是中壢人」小編就PO文詢問，「請問住在中壢的朋友，你們有收到國家級警報嗎？」貼文立刻引來近900名網友狂刷留言，「沒有...看來我又住在外太空了」、「不要問這些廢話，除了演習，從沒實際收到過突然來的災情訊息」、「沒有...不要再說定位飄移，我確定我在中壢」。

除了中壢區網友外，也有600多位網友現身抱怨沒收到通知，紛紛自嘲是「國家級邊緣人」。圖擷自新竹爆料公社
除了中壢區網友外，也有600多位網友現身抱怨沒收到通知，紛紛自嘲是「國家級邊緣人」。圖擷自新竹爆料公社

不久後，臉書粉專「新竹爆料公社」也有一名網友發文詢問，「請問大家都有收到地震國家級警報嗎？還是只有我手機壞掉」，500多名新竹網友立刻現身回應，「沒有，只有演習才會收的到」、「我兩個門號、兩個手機，也沒有收到啊」、「還沒收到，我一直等到現在還沒去睡覺」、「沒有，只收到中華電信繳費通知」、「沒收到，中央氣象局APP 21:32才跳地震訊息」。

據悉，芮氏6.7地震震央位於台灣東部海域深77公里處，幾乎搖晃全台，各地震度分別為宜蘭4級、花蓮4級、台東3級、基隆3級、台北4級、新北4級、桃園4級、新竹4級、苗栗4級、台中4級、彰化3級、南投4級、雲林4級、嘉義4級、台南3級、高雄3級、屏東2級、澎湖2級及連江縣1級。

地震 氣象局 爆料公社

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