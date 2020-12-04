早餐店賣啥最賺？ 網曝老闆愛賣「這款」：成本低到無法想像

早餐是每天最重要的一餐，因此花費在早餐上的開銷必然不少，因此有位網友就好奇「早餐店賣什麼最暴利？」貼文引發網友熱議，網友們紛紛指出同一答案「飲料類賺最多」。

原PO在PTT八卦板發文表示，她剛吃完一家新開的早餐店，但覺得好像錢都拿去做商品包裝和店面裝潢，吃起來跟路邊早餐店差不多，而薯條、雞塊一吃就知道是冷凍加熱食品，一包沒幾條卻賣40、50元，「聽說紅茶、綠茶的成本也超低，有沒有早餐店賣什麼最暴利的八卦？」

貼文一出，隨及引發網友討論，有人就留言回應「飲料，成本低到你無法想像」、「飲料+1！以紅茶為例，1杯賣你20，店家能賺17」、「大冰奶」、「醬油也是用大桶的化學醬油，還加鹽糖水澱粉稀釋好幾倍」。

也有一位網友分享經驗，「飲料類都是利潤最高的，其他大概只賺售價50～70%，食材成本多少你去食材行看批發價就知道，當然固定買還有折扣，不過以前幫親戚顧過早餐店的經驗是，飲料類都暴利，所以老闆超愛你只來點一杯奶茶、紅茶，賺翻了！」