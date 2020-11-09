吃火鍋直擊「震撼教育」 網嘆：這種家長越來越少

「家教真的很重要！」一名網友發文分享，自己昨天到知名的連鎖火鍋店吃飯，就看到隔壁桌一位爸爸在離開之前，教育小朋友要把桌面清乾淨，讓他不禁想稱讚「覺得該給這位爸爸一個讚」。

原PO在「爆廢1公社」上分享，自己昨天去三重的連鎖火鍋店吃飯，剛好看到隔壁桌一位爸爸在離開之前，不但教育小朋友要把桌面清乾淨外，椅子也要順手靠上，讓他真心覺得「言教不如身教」，真正落實在這位爸爸給小孩子的教育上。

此文一出，便引起許多網友回覆稱讚這位爸爸，「教育不能等 」、「教育真的要從小做起」、「這個爸爸太優秀了！這個小孩長大後走到哪裡身教都會值得被稱讚」、「很棒的爸爸！」、「家庭教育真的很重要」。

但也有留言表示，這樣的家長越來越少，紛紛表示，「這種會教真的越來越少...」、「現在這種家長越來越少了，真的值得讚賞和推廣」、「真希望多點這樣的父母」、「這種家長很少了」。