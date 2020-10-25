台北月薪多少才有生活水準？網曝心中答案：因人而異

不少人因為求學、工作而搬到台北，但北部物價、房價高因此常被戲稱為「天龍國」，對此一名網友好奇詢問「月薪多少才能在台北過得有生活水準」，問題曝光後掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，因為讀大學而來到台北，畢業後順利找到工作，便因此在北部定居，但他不禁好奇「如果在台北要有生活水準，不論租房或買房，一個月薪水要多少才足夠？」

貼文一出，網友紛紛提出各自看法，「至少要50K，不然會很辛苦」、「自己一個人租屋的話30K就夠了，但加上社交活動的話要抓個50K左右」、「40K可、50K過、60K爽爽生活」、「月薪比3OK多就足夠，常跟朋友交際才會花很多，不然自己一個人根本沒花什麼錢」、「我覺得45K就OK」、「不用租房買房的話，35K也能過得很奢侈」、「單身普通人50K過關」。