閨密突然想去陪酒體驗人生 她問該怎麼辦網曝一方法

體驗人生的方法有很多，但這種方法是推薦的嗎？女大生在《批踢踢實業坊》上表示，他有位從小認識到大的閨密，閨密是個正向、有責任感又有愛心的女孩，家境優渥不缺錢，但最近閨密跟她說想去酒店當陪酒女，原因是想趁年輕時多看看體驗人生，女大生不能理解閨密的想法，上網發文問大家她該怎麼勸閨密。

女大生表示「我有一位從小學認識到現在大學的朋友，一直以來我們感情都很好，從小到大我對她的印象就是陽光、聰明、社交能力強、有責任感、勇於表達自己，課餘時間還會去當志工照顧流浪動物」，女大生解釋這位閨密家境優渥，對方家人未來會送她出國唸書，看起來一帆風順的人生，閨密卻突然向她表示想去當陪酒女。

女大生解釋，「她（閨密）在東區閒晃的時候被男公關搭訕，男公關問她有沒有興趣酒店當小姐，她也跟對方交換了聯絡方式」，閨密向女大生說做這個工作是為了「趁年輕的時候好好體驗看看人生」，女大生無奈的表示「我也常常看到酒店都是用毒品來控制小姐，諸如此類的都市傳說，我超怕她會就此淪陷爬不出來，我該如何勸她比較好？」

網友認為，想體驗酒店生活可以先去消費，「要體驗的話酒吧當公關，或者是夜店當公關就好吧」、「想體驗，花錢去體驗不就好了嗎」。

也有人直勸「盡到朋友的責任勸過就好，其他不是你的責任」、「認識對方家長嗎？要不要通知一下？」、「人生有陪過酒的經驗敢拿出來很驕傲地說嗎？」。