手機送修！老闆「盜用」留5星評價 連fb也有讓她傻眼：有夠扯

手機碰上故障問題，民眾多半送到手機行維修，不過一名女網友抱怨，自己將手機拿去換電池，怎料事後卻發現老闆用自己的Google帳號留5星評價，更扯的是就連臉書也遭盜用，離譜行徑讓她看傻了眼，貼文一出引發網友群起撻伐。

原PO在臉書社團「爆怨公社」分享送修手機的慘痛經歷，日前到手機行換電池，大約20分鐘就處理完成，過程中也沒發現任何異狀，直到前幾天，「我無意中發現Google有我留的5星評價，點開看竟是老闆偷用我的手機留好評」。

讓人始料未及的是，原PO將評論改成3顆星，結果隔天居然發現連FB帳號都被老闆用來留言推薦自己店家，老闆的行為等於喪失職業道德，也侵犯到她的隱私，原PO無奈直呼「真的沒遇過這麼誇張的事」。

貼文一出，網友紛紛砲轟店家的行為，「哇，真是自動自發」、「好可怕，感覺隱私都沒了」、「拜託去報警，不要出現下個受害者」、「沒道德的店家，可以提告了」、「擅自用客人手機好糟」、「令我想起多年前男星送修電腦引致艷照門事件」、「趕快檢查有照片有沒有外流，店家瞎爆」。

原PO在之後也補充道，「今天老闆打電話來誠心誠意的道歉了」，在確實告知該店家事情的嚴重性後，店家也保證以後不會再讓店員做出這類事情。