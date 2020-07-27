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台灣哪些特徵看起來很落後？ 網友指出2缺點
台灣擁有良好的醫療公衛體系和治安環境，被讚是先進國家，不過此話題也引發網友好奇那「台灣有哪些地方像落後國家」，文章一出許多網友紛紛指出「交通」及「市容」兩問題是很大的敗筆。
有網友在「ptt八卦板」指出，良好的醫療服務品質及治安，還有遇到重大事件的凝聚力和與人互動時多能感受到良心等，皆被他列為台灣有先進國家的格局，不過原po也相當好奇有沒有哪些亂象是顯得台灣很像落後國家，因此發文詢問網友看法。
對此網友指出「交通」是台灣的敗筆，「交通，尤其是機車、違停一堆很醜，引擎很吵」、「交通真的不行，爛透了」、「交通為何永遠無法改善」、「交通，旁邊有停車場，還是硬要違停」、「沒有人行道！ 都是摩托車」。
另外有人則提到「市容」也是一大問題，「台灣光市容就很不行了，再加上各種違停，騎樓塞滿機車」、「鐵皮屋，真的無敵醜爆，還有都市閒置地一定長滿高草」、「滿滿的鐵皮加蓋」、「路邊的垃圾菸頭檳榔渣」。不過也有網友認為台灣沒有特別落後的象徵，「除了醜房子和爛馬路，真心不覺得有什麼落後的，台灣交通光高鐵就是世界少有的建設，更別提台北捷運，和四通八達的高速公路」。
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