台灣哪像先進國家？ 網友推爆「兩點」：強到讓人忌妒

台灣到底算不算先進國家呢？這個問題其實一直有所爭議，台灣在1997年就已被全球經濟機構列入「已開發國家」的行列，但台灣社會上還是存在許多問題，就有網友在PTT提出「台灣有哪點像先進國家嗎？」網友們指出台灣社會許多缺點，但也提出很多被台灣人忽略的優點。

網友在PTT八卦版上提出台灣問題，「台灣很多人都自認台灣是先進國家，可是台灣隨便抓一把缺點：違停、交通亂、違建、食安、低薪等等……怎麼看都不像先進國家欸」，於是問網友們「覺得台灣有哪一點像先進國家的啊？」

網友的回覆其實多數都非常正向，「犯罪率低、平均壽命高、識字率高、醫療水準高、言論自由……太多了講不完」、「同婚合法化」、「治安、城市排水系統、醫療、便利商店、物流」、「捷運乾淨、網路普及、醫療品質」。也有網友揶揄，「還有房價高得很像先進國家」、「有破產風險的健保吧」。

最多網友推崇的當屬在這波疫情中表現優異的「醫療公衛體系」，「醫療跟公衛好到可以在那邊吵口罩顏色」、「低生育率、醫療」、「醫療。真是過太爽在這哀」。

其次「治安」也是許多人驕傲的一點，「半夜還能到處跑，這個沒幾個國家能做到哦」、「晚上女生可以趴趴走、生病看醫生不用怕破產不必塞紅包、東西掉了很大機會會被送到警察局」、「沒有在歐美長期待過，真不會知道台灣這種安心感多有價值」。

不過也有網友在肯定台灣的同時，也不忘點出台灣面臨的許多社會問題，「現在國內諸多問題要處理，比方高房價、公害汙染、交通、教育、傳統文化流失、治安惡化、人口紅利、家庭價值崩壞」、「交通、文化水準低落、基礎建設混亂，也完全不能忽略」。