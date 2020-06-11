買台鐵票問問題被嗆「不會自己看？」他反酸售票員生理期來

從事與人接觸的服務業，態度相當重要，一名旅客到台鐵櫃台買票，問售票員是不是連位，竟被嗆「不會自己看嗎？」，這名旅客也被惹惱，反問對方是不是生理期報到才這麼兇。

一名網友徐先生在爆怨公社發文，他在台鐵嘉義站買了兩張票，順口問女售票員這兩個位子有坐在一起嗎，售票員口氣不太好地回：「你不會自己看嗎？」，徐先生說就是不會看才問阿，售票員解釋：「那你現在可以學怎麼看了，一個單號一個雙號，兩個就是坐在一起的位子。」

徐先生不滿售票員的態度，對她說：「請問妳今天是生理期來身體不舒服還是心情不好？若是這樣可以請假在家休息，不要把負面情緒帶給乘客」。他覺得自己不是奧客也不是問刁鑽問題，態度也沒不好，但被售票員這樣回話，讓愉快的旅行瞬間摧毀。

女售票員質疑徐先生舉例生理期是歧視女性，於是拿起手機反拍他，並表示不認為自己的講話方式有什麼不妥，每個人理解和感受本來就不一樣。

網友表示：「問一下又不會死」、「好多櫃台都像欠他幾百萬一樣」、「台鐵的單雙號明明就沒坐一起阿」、「如果懂幹嘛問」，還有嘉義在地人補充，前站有幾個售票員也是態度欠佳，但反正是鐵飯碗，客訴也沒用。