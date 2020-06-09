手麻就診中醫回答讓他哭笑不得 網友笑：意志力療法

原來網路梗圖搞笑對話也能在日常生活中碰到，有一位網友在「爆怨公社」po文表示自己因手麻而去看中醫，醫生竟要求原po「不要側睡」、「用『意志力』平躺到天亮」，讓原po哭笑不得。

網友在臉書社團「爆怨公社」表示，由於自己手只要手平舉就發麻，大拇指、食指跟中指會麻掉無法握東西，甚至無法握方向盤，因而求助中醫。醫生問他的睡覺習慣，原po表示自己偶爾會側睡，醫生只說「那就不要側睡」。

即使原po再度強調「可是我平躺早上起來還是側睡」，醫生仍鬼打牆表示，「那就晚上睡覺之後控制自己不要側睡」、「用你的意志力讓自己平躺到天亮！」原po再度問「那我怎麼睡覺？……那我現在這樣麻怎麼辦？」醫生仍表示「用意志力平躺看看，過幾天就好了，下一位。」讓原po錯愕表示「好歹來個電療熱敷騙騙我吧……貼布咧？傳統喬骨咧？睡覺用意志力控制第一次聽說」。

這奇妙對話也讓其他網友聯想到網路上許多梗圖，並搞笑表示，「意志力可以戰勝一切」、「意志力不足可以試著用童軍繩把手腳綁在4個角落」，也有網友認真建議原po到大醫院就診，「前陣子也是手指關節覺得有點痛，去看了家裡附近診所的骨科，完全沒有看我的手指，只說沒有撞到，就是要調整日常的動作減少關節的使用，最後去醫院檢查才發現大哥們我骨頭移位啊！」