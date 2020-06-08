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在搶PS4悠遊卡？萬人盯阿伯翹腳包台、刷整排小白單

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在超商看到民眾佔用機台，直呼：「直接包台？」圖/Facebook
有網友在超商看到民眾佔用機台，直呼：「直接包台？」圖/Facebook

四大超商幾乎都有的互動式多媒體機台，提供各式各樣的便民服務，從繳停車費、寄件到訂車票、買演場會門票都可以，近日人氣超夯的「PS4手把造型悠遊卡」，在7-11、全家、萊爾富及OK超商的多媒體機台也都能搶購。不過，有網友今（8）日到超商消費時，就看見一名阿伯將椅子搬到機台前佔用，由於時間剛好碰上造型悠遊卡的搶購期，阿伯熟練的操作手勢再加上旁邊一串的小白單，讓不少人懷疑他是不是「悠遊卡黃牛？」

該名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文提及，今天到超商消費時看到的景象。從貼文的附圖中可以看見，一名阿伯將超商內的椅子搬至ibon機台前，不僅整個人佔據在機台前方，還豪邁地翹起腳、在機台上滑手機。仔細一看還能發現，機台正跑出一張張類似收據的小白單，誇張的行為讓目睹的網友直呼，「阿伯！你當作ibon是趴慶哥（柏青哥）哦！？直接包台？」

對此，許多網友就笑稱，阿伯是在玩「滿貫大亨」、「大滿貫，旁邊會吐彩票」、「要開了，等等一定全盤猴子，再拉遊戲…」、「真的很像在打檯」、「包台八小時100」、「在拼拉彩金啦」、「真的笑死…旁邊那單子好像在跑彩票」、「哈哈，好多彩券跑出來」、「你沒看到中一堆彩票嗎？」

由於貼文發布的時間，正好與「PS4手把造型悠遊卡」的開賣時間相符，因此部分網友就猜測，阿伯「應該是在搶sony ps4把手悠遊卡～黃牛吧」、「可能是黃牛？」、「誰來跟他說，悠遊卡已經公告限時不限量了」。不過，也有人認為，阿伯可能只是在列印停車繳費單、領口罩或是預定中鋼股東紀念品。一名網友也指出，「這只有一段條碼，應該是在印東西吧，不像代收代售」。

PS4 悠遊卡 超商 爆廢公社

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