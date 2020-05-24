為何免洗湯匙上有「凸點」？網曝2大真實功能

隨著環保意識抬頭，免洗餐具用量已逐漸減少，不過仍有店家持續提供，就有民眾發現免洗湯匙上經常出現「奇怪凸點」，讓人不解這樣的設計用意為何，因此發文詢問網友，意外釣出內行人回應。

原PO在PTT發文提及，店家提供的免洗湯匙上，都會出現奇怪的凸點，有時看到1、2個，甚至會有3個，至於凸點的排列方式也不同，有時並排、有時則錯開，讓她好奇「有人知道免洗湯匙上的凸點有什麼作用嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「應該是盲人用的」、「我猜是回收次數」、「物理上的意義，不是好製造就是好使用」、「模具定位點」、「回收次數和免洗筷上的凹槽一樣道理」。

另外有網友指出2大功能，「這是直接熱壓無真空製程，那些凸點是為了堆疊超多湯匙時，讓使用者能快速只拿取一個，避免一次拿兩、三個」、「為了好脫模」、「湯匙疊起來好分開」、「感覺跟脫模有關」、「我也覺得是脫膜」、「感覺是脫模用的」。