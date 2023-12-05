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啥東西漲價最有感？房價、雞排都上榜 眾人點名「國民點心」

聯合新聞網／ 綜合報導
近年物價高漲，網友也討論近年漲幅最有感的東西。示意圖／ingimage
近年物價高漲，網友也討論近年漲幅最有感的東西。示意圖／ingimage

物價高漲時代，一名網友在PTT以「這幾年物價上漲最有感的是？」為題發文，表示過去蚵仔煎一份40元，現在已經出現破百價格，漲幅相當有感。貼文曝光後，網友也紛紛點名，其中除了房價、雞排外，「車輪餅」也被不少人提及

原PO指出，物價上漲有感，當年來台留學時蚵仔煎一份40元，現在已經要75元了，三重還有一份100元的，比夜市還貴，「這幾年什麼東西的漲幅，對你而言最有感呢？」

對此，網友紛紛表示，「還是房價最有感吧，這漲的可不是2、3倍這麼客氣」、「房價說第二，沒人敢說自己第一」、「房市股市都漲很兇，錢都被會賺的賺走囉」、「以前有人20幾歲就能買到二、三間房，現在？」、「吃的漲2倍多，房價是5倍起跳」

另外，也有網友直呼，「雞排吧，我小時候大概是一份35左右，現在大概要100左右」、「南部這邊還有雞排賣120，希望快點倒掉」、「雞排小時候一片35、三片100，現在我沒看過低於70的」、「我大學的時候還有雞排＋珍奶50欸」、「現在看到75元的雞排，居然還覺得便宜」。

還有不少人指出，「車輪餅，以前是一顆10元的東西.」、「車輪餅我吃過三個10元的，當然味道是不怎樣就是」、「古早車輪餅有一個5元的啦」、「車輪餅有印象就是一顆10元了，然後變成13、15、20」、「車輪餅從三顆10元，變成一個30元」、「車輪餅，日式的甚至有到40～50」。

此外，也有網友分享，「轉蛋，台北以前一顆60，現在120～150」、「早餐啊，吃個早餐跟吃便當錢差不多，我幹嘛不吃便當就好」、「排骨便當」、「我很久沒吃魚翅肉羹，前陣子去吃真的嚇呆，那個碗淺成這樣還要55，真的傻眼」、「燒臘店各種飯沒有100以上吃不到，手搖杯50以上變理所當然」、「滷蛋20到底誰加的下去」、「全家的鹽水意麵，看著它從35漲到70」。

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