如何證明是「老台北人」？ 網回億：到中華商場吃飯、去圓山動物園

台北今昔大不同，日前有位網友好奇，「如何用一句話或一件事證明你是老台北人？」許多網友細數回憶「以前會有人在明星咖啡廳相親、西區一堆舞廳，重慶南路是書街、中華商場還沒被拆、身分證字號是A開頭、在橋下的光華商場買大補帖」。

一名網友在PTT發文表示，年齡只能證明一個人的年紀，但是「對當地熟門熟路、能信手拈來的各種歷史、經歷、傳聞，卻是證明一個人在一個地方的資深研究。有人說老台北人某個早餐搭配，總是一套一套在點單；有人說老台北人都會到某個地方做特定活動，例如：唱歌跳舞」，最後他拋問「一句話或一件事證明你是老台北人？有沒有八卦？」

文章曝光後，許多網友細數舊時回憶「101周圍跟信義市政府旁邊都農地，信義威秀是從荒城崛起的影城」、「市民大道以前是鐵路，還要上橋」、「要搭火車到淡水」、「以前會有人在明星咖啡廳相親」、「西區一堆舞廳」、「重慶南路是書街，路上兩邊都是書店」、「中華商場還沒被拆，我曾到中華商場的點心世界吃鍋貼跟冰豆漿」、「身分證字號是A開頭」、「在橋下的光華商場買大補帖（盜版軟體）」、「我跟大象林旺一起長大的」、「跟同學都約去圓環吃飯」、「以前圓山有動物園，會跟同學約去看動物」、「走過西門町的天橋」。