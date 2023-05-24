捷運上睡著突聽到「快下車」 她一查該站點驚見恐怖傳說

一名女網友在臉書發文透露，日前上班搭捷運時，因為會在車上睡覺，但卻聽到有「人」在她耳邊說「快下車喔」，手機的Siri竟然還會應答，因為自己是戴著降噪耳機，因此很確定那並不是「人」，貼文一出讓不少人覺得毛毛的。

原PO在臉書「靈異公社」寫道平常上班都是搭新蘆線，因為出門比較早，所以都會搭到南勢角站再回頭，而她在車上也沿路睡覺，但是每一次到景安站都會莫名醒來。原PO說已經碰過好幾次有「人」在她耳朵旁很大聲地說「起來」、「快跑」、「醒醒」，甚至還有一次是小小聲地說「我有看到妳喔」，但她說自己有戴降噪耳機的習慣，因此很肯定那不是「一般人」。

原PO表示前幾天搭車時聽到的聲音是說「快下車喔」，沒想到手機的Siri竟然還回應「謝謝，您真有禮貌」，讓她聽了毛骨悚然。因為好奇，她也上網搜尋有關景安站的靈異故事，發現曾有一名有陰陽眼的人，晚上搭捷運經過景安站時，聞到刺鼻臭味，睜開眼竟然看到對面坐了一名皮膚潰爛、露出白骨的女子，回頭還看到另外9名「好兄弟」仍過著像是生前的通勤生活。

貼文引起眾人熱議，「原來不只我有聞過」、「每次經過那站時，我的勞力士就會變成像電子錶一樣響鬧鐘，嚇死我了」、「我以為最陰的是江子翠」、「我覺得最靈異的是～Siri」、「這時候我覺得Siri超白目的」、「我之前每週來回五天搭捷運景安站，回程都搭末班，從來沒碰過」、「每天進出景安站，沒什麼特別感覺呢」、「那我覺得那個飄蠻好的欸，還提醒妳，有禮貌的飄」、「捷運站根本沒鬼好嗎？本人是做捷運大夜清潔廁所的，從沒遇過…只有屎，沒有鬼」。