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漢神百貨Logo不是蝴蝶是「它」？ 網崩潰：從開幕誤會到現在

聯合新聞網 / 綜合報導
漢神百貨的Logo是一隻天馬。 記者陳弘逸／攝影
漢神百貨的Logo是一隻天馬。 記者陳弘逸／攝影

漢神百貨是高雄市知名的大型百貨公司，招牌粉色logo相當具有辨識度，而許多民眾長期都以為設計概念是一隻蝴蝶。臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」日前發文，揭露漢神百貨的logo是一隻天馬，該貼文底下引起大量回應，許多網友都難以置信。

不少網友紛紛表示，「一直以為是蝴蝶」、「我嚴重懷疑當初設計這圖案的創作者喝醉了」、「我不管，我從小認為是蝴蝶就是蝴蝶」、「活了30年才知道原來不是蝴蝶」、「從他開幕那天起我誤會到現在阿⋯」、「可以把天馬畫的像蝴蝶也是挺厲害的」、「哪裡像馬？一看就是蝴蝶啊」。

就在網友嘗試將logo解釋成天馬的同時，有一名設計師網友出面秀出設計圖，將logo栩栩如生轉換成天馬。而該名設計師網友也表示，自己當年是學生時，也以為設計的是蝴蝶，直到現在才知道答案，看久就看出來怎麼呈現構圖。

設計師網友秀出構圖。 圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiung.
設計師網友秀出構圖。 圖／翻攝自臉書高雄點Kaohsiung.

在設計師網友出面解答後，許多網友秀出自己的構圖，紛紛幫logo加上馬頭、馬眼睛、或是四肢。除此之外，也有一派網友表示，「明明就是七七乳加巧克力！」、「不是77乳加嗎？」、「還以為77乳加」。

高雄市

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