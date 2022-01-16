古早味配菜沒落？網友指「這1罐」家庭必備：萬用

東方人以米飯為主食，小菜為副食，其中古早味配菜也不常見於菜單中。一名網友問及，「豆腐乳」要沒落了嗎？引起許多網友熱議。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，以前的窮人吃飯時，配上豆腐乳就是一餐，認為現在應該沒有年輕人吃過這個古早味配菜。不過原PO也表示，儘管自己沒錢，也不會買豆腐乳吃，問道「豆腐乳要沒落了嗎？」

但網友的回應卻與原PO的想像不一樣，「今天才吃」、「會嗎？很好吃啊」、「超好吃，冰箱還有一罐」、「家庭必備，哪有沒落？」、「我家最近才買一罐」、「喜歡辣腐乳」、「配稀飯」、「薑母鴨、麻醬、羊肉爐，都要用啊」、「抹饅頭也好吃」、「萬用」、「豆腐乳懂吃的才會吃啊」。

不過，也有網友認為，豆腐乳不好吃，「無法理解的東西」、「超噁爛」、「味道超噁」、「有夠臭，不能接受」、「不健康的食物」。