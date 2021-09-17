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孩滿月收紅包！父打開驚見1對「男女小人」 內行解答：不用怕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名父親發文透露，自己在小孩滿月紅包中發現一對「男女小人偶」，好奇其代表的含義。 圖擷自facebook
一名父親發文透露，自己在小孩滿月紅包中發現一對「男女小人偶」，好奇其代表的含義。 圖擷自facebook

傳統習俗中，當嬰兒出生滿月時，父母會藉由贈送油飯、蛋糕等食物，告知周遭親友，而不少人也會回送嬰兒用品、衣物或包紅包，表達祝賀之情。不過，近日有位爸爸透露，小孩滿月時他收到一對「金屬製小人偶」，不知道該怎麼處理，只好求助網友，貼文引發熱議。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文透露，自己的小孩最近剛過滿月，收到很多朋友贈送的禮物，不過在整理禮品時，一份友人送的服飾中，掉出一袋印有「囍」字的紅包，裡面是一組金屬製的「一男一女小人偶」、兩枚形狀不同的錢幣，以及一根燒剩下的香腳。

原PO表示，詢問友人後，對方說這份衣物也是過去人家送的，沒有打開過，所以朋友也不清楚這些用品的用途，另外，他也問幾個宮廟朋友，同樣沒有得到解答，只好發文詢問答案，並擔心若要處理丟棄，是否有任何禁忌或步驟。

貼文曝光後，許多網友留言猜測「二人、囍、一截（香）、二圓，二人喜結良緣嗎？」、「看起來感覺是吉祥物，可能是因為兩個娃娃形狀吧，覺得可愛」、「覺得是結婚早生貴子的寓意」、「像是護身符」等，但也有人表示「有點可怕」、「好怪異」。

其中，有內行人就解答「這個是吉祥平安的啦，比較花功夫的才會這麼做，現在很少人會弄了」、「吉祥的東西，民俗招姻緣的信物」、「鉛代表緣，是正向的」，還有人解釋典故為「以前大戶人家裡添丁的時候，嬰兒收衣服表示𠢕大漢（祝福快快長大），比較功夫的還會去求平安符來加持幼嬰，是台灣民間習俗」；不少網友則直呼「好特別」、「好厲害，長知識了」。

嬰兒 紅包 結婚

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