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基隆美食不一樣？點「甜不辣」她開盒秒哭：我的蘿蔔豬血糕呢？

聯合新聞網 / 綜合報導
基隆美食小吃眾多。 圖╱pixabay
基隆美食小吃眾多。 圖╱pixabay

台灣美食小吃眾多，然而相同食物在不同地區常會出現不同名稱，引發南北大戰，近日有網友請家人買甜不辣回家當宵夜，沒想到弟弟帶回的卻不是她想要的「甜不辣」，讓她忍不住哭訴「吃得好委屈」。

台灣有不少在地美食，但因各地風俗民情不同，同種食物可能出現不同稱呼，而一種名字放在不同縣市也可能出現不同食物。有女網友就抱怨請弟弟買「基隆甜不辣」回家當宵夜，打開餐盒卻是一排白白胖胖的「炸物」，與她想像中有蘿蔔、黑輪、豬血糕的組合完全不一樣，讓她當場傻眼一分鐘。

圖左為原PO拿到的「基隆甜不辣」，圖右為她想吃的甜不辣。 圖╱翻攝自臉書社團爆怨2公社
圖左為原PO拿到的「基隆甜不辣」，圖右為她想吃的甜不辣。 圖╱翻攝自臉書社團爆怨2公社

該文吸引眾多網友討論，有基隆在地人就指出，基隆的甜不辣就是單純的魚漿炸物，原PO想吃的是另一種食物，「基隆的甜不辣就真的是魚漿做的一種而已」、「基隆甜不辣就是夜市單純的魚漿炸物，跟樓上的照片一樣，片狀剪過配小黃瓜」、「在基隆，甜不辣就真的是甜不辣而已啊」、「基隆的甜不辣就真的只有甜不辣，有蘿蔔豬血的那種雜燴，有人稱關東煮，有人稱甜不辣，基隆則稱黑輪」、「有加別種食材的在基隆叫菜頭滷」。

但也有人表示，原PO想吃的東西真的就叫「甜不辣」沒錯，只是各地稱呼不同造成誤會，「我住新北市，我吃過的甜不辣都是像版主講的有豬血糕、黑輪、油豆腐、丸子、蘿蔔那些，而關東煮也有這些料，但是是整塊整條的買」、「我懂你！我來台中說要吃甜不辣湯的，沒人懂」、「台北有叫關東煮、有叫甜不辣，是很多種食材在裡面的，炸的甜不辣，夜市叫天婦羅」、「現在好難買到古早的那種甜不辣了，很多人說那叫關東煮，那個不叫關東煮好嗎！那個真的叫甜不辣，一整碗有甜不辣米血蘿蔔，尤其湯更好喝，湯頭跟關東煮的柴魚湯不一樣」。

基隆 夜市

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