快訊

直播／和平醫院1男1女確診 柯文哲、陳時中上午緊急會議

台股今早跨越萬六關卡 大盤開高走高漲逾400點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投廢墟奇景讓日本攝影師也嘆服 網友見照暴動「想住進去！」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本攝影師分享過去在台灣廢墟，拍到有如科幻世界般的奇景。圖擷取自twitter
日本攝影師分享過去在台灣廢墟，拍到有如科幻世界般的奇景。圖擷取自twitter

在虛構科幻作品中，常常會出現人類滅絕或移居他處後的地球，被一片綠色植物覆蓋大地樣貌。最近有日本攝影師，就分享過去曾拍到類似的畫面，而且讓人驚訝的是，這還是在台灣所拍攝到的場景。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，喜歡拍攝廢墟，並曾出版過相關照片集的攝影師Toshibo，最近在twitter上分享一系列廢棄工廠的照片。從畫面中，可以看到零星的屋頂、支架殘骸，被埋在一大堆綠色植物當中，景象讓Toshibo驚呼「簡直成立密林」、「有如繪圖一般」。

不過這般奇特的景色，其實並非在日本，而是位於台灣南投縣車程的「振昌木業」的廢棄工廠。Toshibo表示在疫情前他曾來過台灣一趟，當時在地的友人向他介紹這個地方。而他到場後，果然對眼前的景象感到相當震撼，甚至還說即使拍下如此充滿科幻風格的照片，但自己受到的衝擊絕對遠比照片帶來的更為強烈。

其他網友也表示「真是個有意思的地方，感覺會在電影裡投出現」、「超想去的啊啊」、「天啊！我可以住在裡面嗎」、「好愛這種崩壞的世界觀」、「好像遊戲『尼爾：自動人形』裡會出現的場景」、「這是在哪拍的呢」、「真的不是畫嗎」、「跟侏儸紀公園的廢棄園區好像」、「見識到自然的美」。

奇聞

延伸閱讀

日本驚見「光柱」聳立夜空 網友驚：神要降臨了？

兩兒剛洗完澡…浴室竟變「命案現場」 網友嚇：心臟要停了

船過不去！橫濱花1億造橋剛完工 遭爆得立刻改建：根本沒測試過

他用吃剩碎骨拼回「全雞骨骼」 網友驚呼：簡直博物館藝術品！

相關新聞

南投廢墟奇景讓日本攝影師也嘆服 網友見照暴動「想住進去！」

在虛構科幻作品中，常常會出現人類滅絕或移居他處後的地球，被一片綠色植物覆蓋大地樣貌。最近有日本攝影師，就分享過去曾拍到類似的畫面，而且讓人驚訝的是，這還是在台灣所拍攝到的場景。

買香蕉見2字傻了！屏東客家庄「糶糴村」 怪地名跟米有關

中文博大精深，生活中不時會出現生僻字考驗大家的國學素養。一位民眾日前在香蕉包裝上看到屏東縣有個用字罕見的「糶糴村」，特地貼出照片與網友分享，還釣出屏東立委介紹這個特別的村莊。

被同事陷害「他爆氣發毒誓詛咒」 半年後真應驗讓他傻眼

在職場上總是會遇到合不太來的同事，使「職場人際關係」成為許多上班族的隱性壓力，對此便有一名網友分享，自己之前被同事陷害，導致身邊所有人都誤會他，讓他氣的發下毒誓「希望對方被車撞死」，沒想到日後卻發生讓他自己也瞠目結舌的事情。

你有這台嗎？他路上驚見18年前「超強數位相機」 網：當年超夯

近年來智慧型手機的功能越來越實用，如果沒有特殊需求，許多人基本上不會去購買數位相機，也使得數位相機漸漸變成「時代的眼淚」...

阿嬤要洗照片竟拿出「上古神獸級古物」 網驚呼：時代的眼淚

科技發達、3C產品普及，透過網路還可以即時分享資訊、照片及傳檔。一位網友的阿嬤想洗大頭照，結果阿嬤拿出的是一張3.5吋的磁碟片，讓原PO傻眼，頓時不知該如何處理。其他人見到也驚呼「感人啊」、「時代的眼淚」。

男求童年懷舊老泡麵「透明的寬麵條」 網淚揭停產原因：不會再出現了

台灣泡麵口味多樣，備受國人喜愛，從過去到現在也不斷推陳出新，就是希望能繼續抓住消費者的心，但有網友近日想起了一股腦海中記憶的味道，有一款老泡麵，他從以前就很喜歡，然而如今市面上似乎已看不到了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。