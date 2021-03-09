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哪款泡麵味道不變？網曝「這品牌」：去超市必囤貨

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「哪款泡麵至今味道一樣好吃」，問題曝光掀起一陣熱議。圖／ingimage
網友好奇「哪款泡麵至今味道一樣好吃」，問題曝光掀起一陣熱議。圖／ingimage

泡麵方便料理又好吃，是不少人心中的宵夜首選，市面上也販售眾多品牌及口味，因此有網友好奇「哪款泡麵至今味道一樣好吃」，問題曝光掀起一陣熱議。

原PO在PTT發文表示，「自己十分喜歡乾泡麵，舊版的維力炸醬簡直是泡麵界傳奇，此外舊版的維力大乾麵地獄辣椒口味也超好吃，但令人失望的是，改版後口味退步許多，想問有哪些泡麵是至今都一樣好吃的？」

貼文一出，網友留言回應，「我覺得隨緣泡麵品質滿穩的，沒有素食味且口味眾多，新出的南洋風叻沙很好吃」、「最近吃一度讚的紅燒，好吃」、「印尼泡麵啊！這麼多年還是保持6塊一包，味道依舊不變」、「推一波，台酒的花雕雞麵」。

此外，呼聲最高的是「來一客系列」泡麵，「來一客，鮮蝦魚板」、「吃來吃去還是來一客最讚」、「真心推薦，來一客鮮蝦魚板」、「來一客泡菜好好吃」、「每次去超市都會買來一客的泡麵」。

泡麵 PTT 品牌

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