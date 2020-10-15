123年前歷史文物曝光 阿嬤衣櫃挖出「大日本帝國」契尾

臺灣幾經政權更迭，其中曾被日本統治長達50年之久，當時留存的文物建築，至今都成了珍貴的歷史資產。近日一位阿嬤從房間挖出一張逾100年前、由「大日本帝國政府」發出的「契尾」，紙張雖泛黃破舊，色彩文字仍清晰可見，讓圍觀網友驚呼「太珍貴了」。

一位澎湖阿嬤近日整理房間時，意外找出一張日治時期由政府發出的官方文書。從其孫子貼出的照片來看，紙張雖略有破損汙跡，但仍可清晰辨認該文件為「大日本帝國政府」於明治三十年（1897年）發出的「契尾」，內容疑是土地買賣證明文件，清楚載明買賣物位置和交易金額，並蓋有澎湖廳的印章。掐指算算，文件至今已有123年歷史，難怪原PO表示「光是摸著他，感受100年前的老物件，就感覺非常有價值」。

據原PO表示，這張123年前的「契尾」是阿嬤的阿嬤就收在衣櫃裡保存的，經過2、3次的搬家、改建，還有不知道換過幾個衣櫃，歷經幾代人，仍完好如初的保留下來，讓他覺得非常難得。他也提到阿嬤翻出「契尾」後，和晚輩講述許多她幼時經歷日據時期的往事，雖然生活很苦，卻能感覺到阿嬤相當懷念那個時期。

別具一格的文物讓眾網友眼睛一亮，紛紛大讚「特別」、「有紀念價值」、「這個超級有價值」、「國寶級」，更建議原PO拿去裱框收藏。但由於照片中「契尾」的顏色十分鮮明，也有人疑惑顏色是否真實呈現，原PO則回覆自己未加任何濾鏡，照片就是文件原色，有網友也表示，當時已有彩色印刷技術，而雕版印刷更是幾百年前就出現了，不過也認為顏色經過百年仍保存得如此完好很難得。

有網友觀察到土地買賣位置在「林投灣良文港」，笑稱原PO家是「大地主」、「澎湖地產大亨」、「20圓買帝寶豪宅的概念」、「金額20圓，不知道地多大」，更好奇該文物所列土地是否還在，原PO則笑說「我可能要去大日本帝國問問」。