注意過台北市人孔蓋嗎？ 網揭密「2大logo」：年代感滿分

台北人有注意過馬路上的「人孔蓋」有什麼特別嗎？Dcard有一位網友po了一篇「你不會注意到的台北之人孔蓋篇」，幫大家解密台北人孔蓋上的「神秘標誌」，原來竟是超有年代感的「前台北市市徽」及「中華電信前身電信總局的logo」，讓許多網友驚呼「長知識了」。

原po所分享的第一款是帶有「前台北市市徽」人孔蓋，外圍呈五瓣梅花，裡面的紅色線條為「北」的變形，中空的部分正好是「市」，採用陰陽互為一體的設計。不過在陳水扁擔任台北市市長時，因為覺得舊市徽不合時宜而徵選新版市徽，就是大家目前較熟悉的四彩「北」市徽，起初做為台北市政府的府徽使用，直到2010才正式取代舊梅花北市徽成為台北市市徽。

帶有舊北市市徽的人孔蓋。圖擷自 Dcard

舊北市市徽。圖擷自 Dcard

而第二個則是「中華電信前身電信總局的logo」，這款logo的設計其實是電信英文字Telecommunications的縮寫「TELE.」，且無論正著看或倒著看都是TELE的翻轉文字。也有人認為這設計像是「電」的小篆，無論何者都體現了那個年代喜歡將字融進logo的設計，頗具巧思。

帶有前電信總局logo的人孔蓋。圖擷自 Dcard

電信總局logo。圖擷自 Dcard

這些細節也令網友驚呼，「你人孔蓋系嗎！有夠厲害」、「長知識了」，網友們也很喜歡這些平常不會注意到的小知識，「好酷喔！可以多網羅一些當作冷知識呀！」還有網友幫忙補充，「長方形是手孔蓋，圓形才是人孔蓋」。

而其實現在台北市也有一些「隱藏版」的人孔蓋悄悄現身，如市府轉運站外即有一個「101人孔蓋」。此外還有8款融合台北市建築、地標與人文的特色人孔蓋，最快將於今年（2020年）設置完成，民眾走路時也不妨多注意，或許驚喜就在腳下。