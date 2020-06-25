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八款台北特色人孔蓋亮相 捷運這些站外還有隱藏版

未來城市@天下 / 文．許鈺屏　圖．台北蓋水
台北市政府工務局水利工程處邀來4組設計團隊，重新設計8款特色人孔蓋。 圖片來源：台北蓋水
台北市政府工務局水利工程處邀來4組設計團隊，重新設計8款特色人孔蓋。 圖片來源：台北蓋水

政府美學就從腳下開始！先前，台中綠川彩繪人孔蓋、日本寶可夢城市人孔蓋都掀起一波「收集潮」。台北市不讓其他城市專美於前，未來，你也可以低頭看看台北街道，各區的限定版人孔蓋將悄悄現身。

不起眼的鑄鐵人孔蓋給人黑黑髒髒的印象，甚至常被視為機車族的地雷。它要如何搖身一變成為公共藝術，甚至化身成這座城市的特色徽章？

今年，台北市政府工務局水利工程處推出「台北蓋水」企畫，不只運用台語「很美」的諧音，也直接破題人孔蓋與水資源兩大主角，要透過改造計畫翻轉市民對人孔蓋的破舊印象。

台北市將人孔蓋「縮小」成一個個城市特色杯墊。圖片來源：台北蓋水
台北市將人孔蓋「縮小」成一個個城市特色杯墊。圖片來源：台北蓋水

每天3萬人經過！隱藏版的全國第一在這裡

其實，早在2012年，水利處就曾舉辦過人孔蓋美化設計徵件。

當時，「將台北帶向全世界」作品以台北101和貓空纜車為元素，被票選為第一名。後來，這件作品也成為全國第一個彩繪人孔蓋，落腳於台北市政府轉運站外。

水利處提到，這款人孔蓋僅陸續製作53座，但因數量少、散落分布，較少人注意。就連每日有3萬人次出入的市府轉運站，也少有人留意到這塊隱藏版的「全國第一」。

全台灣第一個特色人孔蓋，就在台北市政府轉運站外。圖片來源：台北市政府工務局水利工程處
全台灣第一個特色人孔蓋，就在台北市政府轉運站外。圖片來源：台北市政府工務局水利工程處

重啟計畫！有美學和台北DNA的特色人孔蓋將出爐

8年後，水利處決定讓人孔蓋改造計畫重見天日。

這次，他們發起「台北蓋水」企畫，邀請藍本設計、桔禾創意整合團隊、Bito甲蟲創意團隊與樺致形象等4組設計隊伍，分別針對東區門戶計畫、西區門戶計畫、中正區與萬華區等4個行政區發想特色人孔蓋。

師傅正在鑄造特色人孔蓋的原型。圖片來源：台北蓋水
師傅正在鑄造特色人孔蓋的原型。圖片來源：台北蓋水

「人孔蓋設計不應只是一幅幅個人創作的風景插畫，」水利處希望，一塊塊原本不受矚目的圓形鐵塊也能融入各區人、地、產的DNA，成為濃縮城市故事的標誌。

為了打造出腳下亮點，4組團隊先分別踏查地方人文活動、歷史現場、經典建築，再分進合擊、思考如何異中求同。

「最終，他們選擇以『bottom view（仰角）』為出發點，推出讓人耳目一新的觀看視角——人們低頭俯瞰時，卻能瞬間翻轉視角，彷彿抬頭仰望各地風光。」

不只具有美感與故事，為了符合人孔蓋的防滑度與安全性，設計團隊謹慎評估每一條繪線粗細、填色；甚至邀請台灣鑄造廠商與日本相關專業團隊，前來評估設計圖的安全性及可行性。

「光一款人孔蓋配色，就經過48次反覆測試，」水利處說明，元素、線條或細節太多會無法應用，太少又怕防滑力度下降，因此必須反覆比較，才能完成兼具美學與安全的特色人孔蓋。

台北特色人孔蓋上色過程。圖片來源：台北蓋水
台北特色人孔蓋上色過程。圖片來源：台北蓋水

水利處指出，8款特色人孔蓋最快將於今年設置完成，帶領人們從腳下開始探索台北市的人文底蘊。

台北市8款特色人孔蓋亮相

1. 東區門戶計畫／樺致形象設計有限公司

台北市東區門戶計畫特色人孔蓋：左為「未來。新都」，右為「同心共創」。圖片來源：台北蓋水
台北市東區門戶計畫特色人孔蓋：左為「未來。新都」，右為「同心共創」。圖片來源：台北蓋水

東區門戶計畫的「未來。新都」人孔蓋設計加入台北流行音樂中心、中研院、南港展覽二館與其他重要交通樞紐，展望未來新世代。另一款「同心共創」則以仰角環繞構圖，象徵此區辦公大樓、研究院與工廠的城市發展樣貌。

2. 西區門戶計畫／Bito甲蟲創意團隊

台北市西區門戶計畫特色人孔蓋：左為「摩登古意，趣遊台北城」，右為「人生求解，癒見大稻埕」。圖片來源：台北蓋水
台北市西區門戶計畫特色人孔蓋：左為「摩登古意，趣遊台北城」，右為「人生求解，癒見大稻埕」。圖片來源：台北蓋水

「摩登古意，趣遊台北城」從積水倒影發想，以鮮豔色彩並陳北門和台北郵局，為歷史悠久的城區增添活力。「人生求解，癒見大稻埕」則納入霞海城隍廟和屈臣氏大藥局等經典建築，同時點綴筊杯、香火、煙火等傳統元素，隱含在地廟宇文化脈絡。

3. 中正區／藍本設計顧問團隊

台北市中正區特色人孔蓋：左為「自由之風」，右為「有鳳來儀」。圖片來源：台北蓋水
台北市中正區特色人孔蓋：左為「自由之風」，右為「有鳳來儀」。圖片來源：台北蓋水

「自由之風」裡，有一群穿著建中及北一女制服的學生，正在奔入象徵民主的自由廣場。「有鳳來儀」則以中正紀念堂為背景，加入成功高中獨步全球展出的「台灣特有種鳳蝶」與象徵自由的野百合花。兩款特色人孔蓋皆展現中正區充滿人文、知識、民主與古蹟的城市意象。

4. 萬華區／桔禾創意整合團隊

台北市萬華區特色人孔蓋：左為「萬華日夜巡」，右為「轉動萬華」。圖片來源：台北蓋水
台北市萬華區特色人孔蓋：左為「萬華日夜巡」，右為「轉動萬華」。圖片來源：台北蓋水

萬華區人孔蓋展現豐富的信仰文化，除了日巡，艋舺青山宮的夜巡暗訪更是一大特色。「萬華日夜巡」以舞獅和青山宮的「引路童子」為要角，引領市民踏入艋舺文化的迷人世界。而「轉動萬華」則放入當地4處代表性建築，讓人從不同角度觀賞多元的萬華風貌。

「全文轉載自未來城市(8款台北特色人孔蓋亮相，捷運 ＿＿ 站外還有隱藏版)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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