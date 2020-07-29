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專屬大人的味道？ 網點名小孩不吃的「三魔王」 長大反超愛

聯合新聞網 / 綜合報導
花椒魚香茄子。 大豐行肉舖／提供
花椒魚香茄子。 大豐行肉舖／提供

口味是會隨著年紀而改變的，有些食物小時候很愛，長大反而不敢吃。但也有很多食物是「專屬大人的味道」，小朋友普遍不愛，大人卻吃得很愉快。就有網友在PTT八卦版討論，「有什麼食物是小時候不敢吃，長大卻很愛的？」而最多網友的答案不意外是「苦瓜」和「茄子」。

網友在PTT八卦版問，「有什麼食物是各位小時候不愛吃或不敢吃，長大卻很愛的？」原PO自己先說，「個人覺得燒酒、麻油系列都是，除了雞佛......」

許多網友表示提到「蔥薑蒜」，認為是因為「對小孩味覺來說太刺激」，也有許多網友點名「烏魚子」，「小時候不懂，長大後反而能體會那種苦味」。其餘諸如口感滑滑的「秋葵」、味道很重的水果「榴槤」，及「南瓜」、「米血」、「咖啡跟酒」、「辣椒」、「杏仁茶」、「生魚片」、「生蠔」、「蟹膏」等食物也都是長大之後才比較能接受的。

不過最多網友點名的還是許多小朋友都討厭的「三魔王」：茄子、青椒和苦瓜，「青椒跟茄子，小時候完全都不吃，長大卻超愛」、「茄子，上大學之後一吃成主顧」、「苦瓜，因為長大後發現人生更苦」、「苦瓜，小時候只吃苦瓜封，現在也就加減吃，但談不上喜歡」、「茄子真的很神奇，小時候都覺得是恐怖的蔬菜，長大超愛」。

生魚片 咖啡 PTT

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