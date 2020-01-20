長大反而不敢吃！網曝小時候最愛「這道」長大狂嘔

不少人小時候都有超愛吃的食物，長大後卻完全不敢碰。示意圖／ingimage 分享 facebook

不少人小時候總是有特別偏愛的食物，每次看到都跑第一個搶食，但隨著年齡的增長，喜愛的事物也會跟著轉變，有網友就在社群網站上詢問各位網友，「有沒有什麼東西是小時候很喜歡吃，長大卻不敢吃的呢？」他也曝光了自己的答案，原來就是由色素構成的可愛「魚板」，讓他小時候愛不釋手、長大卻再也不敢碰。

一名網友在ptt上發文問到，大家有沒有什麼東西是小時候很喜歡吃，長大後卻反而不敢吃的東西呢？原Po也直接曝光了自己的答案，原來他小時候最喜歡的是有「滿滿色素感的魚板」，現在看到卻狂嘔，完全不敢再吃下肚。

貼文一出引起網友們熱烈回覆，有網友就指出是「魚眼睛」，不知道為什麼小時候超愛吃、也有人提到「奶精泡的奶茶」、「青蛙肉」、「吳郭魚」、「豬皮」、「三色豆」、「豆豉」等。不少人也說到現在只要是太甜的甜食就吃不下肚，像是「健達出奇蛋」、「正常甜度的珍奶」，甚至有網友表示：「最近連可樂都有點喝不下了」。

許多網友則指出是「市場秤斤賣的糖果，過年又要冒出來了」，像是「足球巧克力」、「金幣巧克力」等各式「廉價糖果餅乾」，以前逢年過節必吃，現在覺得「根本噁心極點」，完全不懂小時候在搶什麼。