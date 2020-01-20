親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
懷念老地方
鄉民爆報看
網搜奇趣蛋
流行新鮮事
沒事養養眼
跟著潮流走

誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

大選激情過後，被忽略的「務實司改」如何重新開始？

長大反而不敢吃！網曝小時候最愛「這道」長大狂嘔

2020-01-20 19:30聯合新聞網 綜合報導

不少人小時候都有超愛吃的食物，長大後卻完全不敢碰。示意圖／ingimage
不少人小時候都有超愛吃的食物，長大後卻完全不敢碰。示意圖／ingimage
分享

不少人小時候總是有特別偏愛的食物，每次看到都跑第一個搶食，但隨著年齡的增長，喜愛的事物也會跟著轉變，有網友就在社群網站上詢問各位網友，「有沒有什麼東西是小時候很喜歡吃，長大卻不敢吃的呢？」他也曝光了自己的答案，原來就是由色素構成的可愛「魚板」，讓他小時候愛不釋手、長大卻再也不敢碰。

一名網友在ptt上發文問到，大家有沒有什麼東西是小時候很喜歡吃，長大後卻反而不敢吃的東西呢？原Po也直接曝光了自己的答案，原來他小時候最喜歡的是有「滿滿色素感的魚板」，現在看到卻狂嘔，完全不敢再吃下肚。

貼文一出引起網友們熱烈回覆，有網友就指出是「魚眼睛」，不知道為什麼小時候超愛吃、也有人提到「奶精泡的奶茶」、「青蛙肉」、「吳郭魚」、「豬皮」、「三色豆」、「豆豉」等。不少人也說到現在只要是太甜的甜食就吃不下肚，像是「健達出奇蛋」、「正常甜度的珍奶」，甚至有網友表示：「最近連可樂都有點喝不下了」。

許多網友則指出是「市場秤斤賣的糖果，過年又要冒出來了」，像是「足球巧克力」、「金幣巧克力」等各式「廉價糖果餅乾」，以前逢年過節必吃，現在覺得「根本噁心極點」，完全不懂小時候在搶什麼。

網友在ptt上詢問大家，有沒有小時後超愛，長大卻不敢吃的食物？圖/ptt
網友在ptt上詢問大家，有沒有小時後超愛，長大卻不敢吃的食物？圖/ptt
分享

PTT吳郭魚奶茶巧克力

延伸閱讀

好市多「粉紅色盒子」大熱 網：一出手最少10...

太有才！用啤酒架裝手搖飲 網讚爆：方便好用不...

金幣巧克力年節熱賣的原因在哪？ 網：吃回憶、...

麥當勞飲料比市售罐裝好喝？網激推2款必點

相關新聞

大掃除挖到「石頭寶盒」 童年回憶湧現：這顆最受歡迎！

2020-01-13 16:23

他挖出家中30年前「絕版神機」 秒勾回憶：常被電到

2020-01-07 16:23

影／他迎娶出動70年代「把妹神車」名流150 網狂讚：比超跑更經典！

2020-01-02 15:57

竹南人都自稱是新竹人？當地人現身揭穿「居民心態」

2019-12-31 17:09

吃爆！台中「肉燥飯+貢丸湯」只要25元 網驚：這是20年前的價位吧

2019-12-26 12:27

新北人習慣自稱「台北人」？他好奇發問掀網熱議揭真相

2019-12-20 14:52

住金門超邊緣？網不服反推「戶籍優勢」：福利補助超級多

2019-12-13 14:36

解鎖成就？公車霸氣直直開進菜市場 在地人無奈點破真相

2019-12-09 14:08

煮火鍋「蛋白涮肉」=南部吃法？她用餐遭異樣眼光網反讚：內行人！

2019-12-06 14:25

詭異紙人擠滿台中海邊小廟！他好奇拍照問用途網驚逃：他們都在看鏡頭

2019-11-28 16:49

還能再見嗎？盤點8間香港大學美景 懷念理大科幻船、中大紅葉湖光

2019-11-18 16:30

台中住北屯很幸福？眾人急勸「入夜後另個世界」 加碼曝世外桃源底加！

2019-11-08 17:05

台灣哪裡最無聊？鄉民票選前三名：連吃飯都有問題！

2019-11-05 15:36

南部人才懂「ㄘㄥˋ」魚？網友激戰：被魚刺卡過就會變北部人

2019-11-04 15:11
看更多

熱門文章

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

2020-01-19 19:56

年終自己發！他從飲水桶倒出兩年存款 總額曝光網跪：我輸了

2020-01-20 11:17

穿太性感錯了嗎？日男實測與全班比基尼辣妹考試 結果讓人驚訝

2020-01-19 20:15

迪化街23顆牛軋糖賣1100元 商業處：將調查標價

2020-01-19 21:35

他半夜訂外送等90分鐘怨「都冷了」 網曝背後原因

2020-01-20 10:18

太有才！用啤酒架裝手搖飲 網讚爆：方便好用不怕倒

2020-01-20 11:57

買來柴火捨不得燒 日本網友：木頭年輪如梵谷畫作

2020-01-20 15:56

兄弟姊妹合資買房卻被擋在門外 網友點出解法

2020-01-20 16:34

麥當勞飲料比市售罐裝好喝？網激推2款必點

2020-01-20 14:54

長大反而不敢吃！網曝小時候最愛「這道」長大狂嘔

2020-01-20 19:30
看更多

贊助廣告

留言

Top