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媽媽挖出「古董溫度計」 網一看暴動：滿滿的童年回憶

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾挖出骨董級溫度計，勾起不少網友兒時的回憶。圖擷自facebook
有民眾挖出骨董級溫度計，勾起不少網友兒時的回憶。圖擷自facebook

新冠肺炎COVID-19）疫情持續升溫，造成酒精、口罩、耳溫槍等物資缺貨，對此，有名網友分享媽媽從家中挖出「絕版溫度計」，照片在網上曝光，勾起不少網友童年的回憶。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「我媽說這隻很高級，想買還買不到，古董級的，問我要不要用耳溫槍交換」。照片中可見，盒上寫著大大的「高級體溫計」，使用前需將度數甩到35℃以下，接著放在腋下或口腔中，等待3至5分鐘，便可測得溫度。

貼文一出，引來廣大網友熱議，「這種的比較準確，耳溫槍有誤差」、「使用前記得要甩一甩」、「我家也有一隻，現在還在使用」、「小時候用過！超準的」、「古董比耳溫槍準多了」、「我家有兩支，以後拿來當傳家寶」。

據了解，水銀溫度計含有微量的汞含量，若不慎打破可能危害人體健康及汙染環境，對此環保署因應聯合國「汞水俁公約」，訂定含汞產品管制及淘汰期程，包含血壓計、溫度計、濕度計、壓力計將於西元2021年起禁止生產、進口或出口。

爆廢公社 新冠肺炎 COVID-19

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